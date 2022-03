Niels Hausgaards kone er død

Musikeren Niels Hausgaard har mistet sin elskede kone Gitte Hausgaard.

Det bekræfter Niels Hausgaards management ved Frank Panduro over for Ekstra Bladet via en pressemeddelelse.

'Niels Hausgaards kone, Gitte Hausgaard (75 år) afgik ved døden i torsdags efter længere tids sygdom.

Bisættelsen finder sted i næste uge og foregår i stilhed. Der er ikke yderligere kommentarer. Vi beder pressen respektere dette.

Koncerterne i denne uge i Aarhus Musikhus og Forum Horsens afvikles som planlagt', lyder det.

Hestestutteri på gården

Troubadouren har siden 70'erne været kendt for sine sange og sin underspillede komik – leveret med en humoristisk og lun blanding af menneskekundskab og samfundssatire.

Han har optrådt med shows regelmæssigt over hele Danmark gennem alle årene, ligesom han også har gjort sig som skuespiller - bl.a. i 'Minkavlerne'.

Seere på¨TV 2 Charlie vil også kendte ham som fast del af panelet i 'Spørg Charlie'.

Nu er han altså blevet enkemand på gården i Vendsyssel i Jylland, hvor han bor til daglig - nu desværre uden Gitte.

Hun var ligesom Niels Hausgaard født i Hirtshals, uddannet lærer og sammen drev de et hestestutteri med mere end 30 heste.

Gitte Hausgaard efterlader sig Niels, deres fælles datter Louise og et barnebarn.