Nikita om ny dokumentar: - Den trigger min angst

Hun er en kvinde med ben i næsen, som altid har været fortaler for sit køns rettigheder og har råbt op i medierne, når hun har følt det nødvendigt.

Men den nye sexisme-dokumentar, der havde premiere på discovery+ i mandags, og som har skabt stor debat omkring krænkelseskulturen på TV 2, er alligevel for hård kost for Nikita Klæstrup, 27. Hun tør nemlig ikke se den.

Det kan du se hende forklare i videoen øverst.

- Jeg har simpelthen fravalgt den på grund af min angst. Jeg har ret slem angst - især omkring sådan noget som sexisme og mangel på ligestilling. Det, ved jeg bare, trigger den, så jeg har været nødt til at træffe det valg at sige, at den (dokumentaren, red.) ser jeg bare ikke. Måske en dag, når jeg føler mig klar til det og er omgivet af varm kakao og hundehvalpe, smiler hun, da vi møder hende til gallapremieren på 'House of Gucci'.

Ubehagelig energi

- Kan du uddybe det med angsten?

- Det kommer til udtryk på forskellige måder. Jeg kan tit mærke, at angsten viser sig som en ret ubehagelig energi i kroppen, så jeg træner meget for at få den ud på den måde. Men ellers viser den sig jo også ved, at det begynder at snurre i mine ... hvad hedder det ... fingertips (fingerspidser, red.). Mine arme bliver tunge, og jeg får hjertebanken - alle de helt klassiske tegn, som man ville have, hvis man blev rigtigt bange, lyder det fra Nikita.

27-årige Nikita Klæstrup har ikke oplevet sexisme selv, men kender godt til små situationer med en hånd på en talje eller lignende. Foto Linda Johansen/Ritzau Scanpix

- Dokumentaren berører jo også nogle emner, du har været ude at tale om tidligere. Har det ikke kriblet i kroppen for at se det, mange taler om lige nu?

- Egentlig ikke. Noget, jeg har lagt mærke til i denne sexisme-debat, det er, at der er så mange mænd, som går ud og siger 'what - det kunne jeg ikke forestille mig, hvordan er det her sket lige under min næstetip?'. Men ingen kvinder, jeg kender, er overraskede.

- Så selv hvis jeg så den her dokumentar ... den ville gøre mig ked af det og gøre mig vred - men i princippet ville der jo ikke komme noget nyt ud, for vi VED, hvordan det er, og hvordan det har været i mange år. Jeg føler ikke, at jeg har brug for at se den for at lære noget nyt. Det er der måske andre, der har.

Hånden på taljen

Nikita Klæstrup har selv været i mediebranchen ej kun i blitzlysets skær, men også bag kameraet på en Nicki BIlle-dokumentar. Hun har dog personligt ikke oplevet sexisme eller haft ubehagelige oplevelser, betror hun Ekstra Bladets udsendte.

- Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Jeg tror, jeg har været ret heldig, faktisk. Men der er jo nogle små ting, der ikke er deciderede slemme. (...) Det her med, at hvis du har brug for at komme forbi mig, behøver du ikke at lægge din hånd på min talje, for det ville du ikke gøre med en mand. Det er en lille ting, og det sker måske mest i festligt lag, men det er bare sådan en lillebitte forskel, hvor man kan mærke: 'Hvorfor har du brug for at røre så meget ved MIN krop?