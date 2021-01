Nikolaj Coster-Waldau kaprer kæmpe Netflix-rolle

I 1909 forsøgte en dansk ekspedition ledet af kaptajn og polarforsker Ejnar Mikkelsen at modbevise USA's krav på det nordøstlige Grønland forankret i tanken om, at Grønland var opdelt i to forskellige stykker land.

Det lykkedes at finde bevis for, at Grønland er én ø, men at finde tilbage til skibet er langt hårdere.

Efter at have kæmpet mod ekstrem sult, træthed og isbjørneangreb fandt Ejnar Mikkelsen og hans makker endelig tilbage, men kun for at finde deres skib fuldstændig knust i isen og deres lejr efterladt.

Den barske fortælling er netop blevet filmatiseret med den danske superstjerne Nikolaj Coster-Waldau i hovedrollen med titlen 'Against the Ice', som får premiere på Netflix i løbet af 2021.

Jubler: Endelig er det sket

Det annoncerer streaminggiganten i en pressemeddelelse.

Nikolaj Coster-Waldau beskriver filmen som sit store passionsprojekt.

Han har nemlig været med til adaptionen af den roman, fortællingen beror på, 'Farlig tomandsfærd' af Ejnar Mikkelsen, i samarbejde med manuskriptforfatteren Joe Derrick.

- Den kombinerer en masse temaer, jeg er meget begejstret for: eventyr, Grønland, kammeratskab, loyalitet og kærlighed. Det er en intens udforskning af to mænd, to modsætninger, der er fanget i episke, farlige omgivelser, siger Nikolaj Coster-Waldau i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Against the Ice' er indspillet i Island og i Grønland, som Nikolaj Coster-Waldau har et ganske særligt forhold til. Hans hustru, skuespillerinden Nukâka Coster-Waldau, kommer fra Grønland, og familien har også en bolig i landet. Foto: Lilja Jonsdottir/Netflix/Free

- Samtidig er det en historie om at om leve under ekstremt pres og ekstreme omstændigheder – om en konstant kamp for overlevelse, at bekæmpe truslen i ekstrem kulde, mangel på mad, sultne isbjørne og ikke mindst den menneskelige hjernes skrøbelighed, fortæller den 51-årige skuespiller.

Overrasker: Pludselig var han der

Filmen er instrueret af danske Peter Flinth og har den Bafta-nominerede skuespiller Joe Cole - kendt fra successerien 'Peaky Blinders' - i rollen som Ejnar Mikkelsens uerfarne besætningsmedlem Iver Iversen.

Også Charles Dance - Nikolaj Coster-Waldaus kollega fra 'Game of Thrones' - medvirker i overlevelsesfilmen.

'Against the Ice' får premiere på Netflix i løbet af 2021.