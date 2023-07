Nikolaj Lie Kaas: Kan ikke leve uden hende

Nikolaj Lie Kaas havde fået lovet sig selv væk og forsikret både Det Kongelige Teater i København og en af verdens største banker, han skulle indspille en reklamefilm for i udlandet, om at stå til rådighed for dem – samtidig viste det sig.

Det havde han skrevet under på, og kontraktbrud kan få store konsekvenser for både image og økonomi.

Det lykkedes heldigvis Nikolaj Lie Kaas at rede trådene ud. Men derfra besluttede han, at han aldrig nogensinde ville risikere at ende i dobbeltbooking-ballade igen og fik anbefalet en agent af sin Blinkende Lygter-kollega Mads, ham med efternavnet Mikkelsen, som selv havde sådan en.

- Jeg kunne mærke, at jeg havde svært ved at styre min kalender. Jeg havde lavet for mange aftaler og var heller ikke specielt god til at forhandle løn, fortæller Nikolaj Lie Kaas.

- Jeg kan heller ikke leve uden min agent i dag. Hun er uundværlig, og jeg er dybt taknemlig for hende. Det er et meget tæt forhold, man har til sin agent, og det kan man også fornemme i serien. Hun er en god sparringspartner på mange andre planer end bare rent fakturamæssigt.

Nikolaj Lie Kaas har skrevet og instrueret den nye serie 'Agent', som får premiere på TV 2 den 9. juli.

Nikolaj Lie Kaas medvirker i en kort sekvens som sig selv i sin egen serie sammen med sin hustru, Anne Langkilde. Parrets ældste datter har også en rolle i "Agent". (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Serien centrerer sig om Johan - også kaldet Joe, når det skal være smart i en fart - som er agent for underholdningsbranchens hotteste navne.

Klientellet tæller blandt andre Game of Thrones-stjernen Nikolaj Coster-Waldau, skuespillerinden Birthe Neumann og to tidligere statsministre, som optræder i karikerede udgaver af sig selv i serien.

Det gør Nikolaj Lie Kaas også selv i en subtil cameo i en scene sammen med sin hustru - og så medvirker parrets ældste datter i øvrigt også i 'Agent'.

- Det er altid så privat, når man har sin familie med, fordi man ikke vil blande det sammen med ens arbejde. Det er meget delt op. I mit hoved i hvert fald.

- Men hvis jeg smider andre kendte ind på en rød løber, bør jeg også selv stå på mål for genren og den stil, jeg har lagt, siger Nikolaj Lie Kaas.

Joe er mellemmanden, der lander Tobias Rahim en kæmpe kontrakt, som skal sikre den danske superstjerne sit globale gennembrud i Sydamerika, han arbejder for at lande Dar Salim en kæmpe hovedrolle i Hollywood og på at realisere Ulrich Thomsens passionsprojekt om at lave en film om ost.

Et hav af danske stjerner som Nukâka og Nikolaj Coster-Waldau medvirker som sig selv i "Agent. - Jeg er i konstant næsegrus respekt for de spillere, som har kastet deres brand og navne ind og ironiseret over det. Det har været noget af det modigste ved hele projektet. Det vil jeg selv have svært det at gøre, siger Nikolaj Lie Kaas. (PR-foto). Foto: Henrik Ohsten/Zentropa/TV 2/PR-foto/Free

Men ud over at manøvrere deres professionelle virke afbøder Joe også deres palaver på privatfronten. Som når Lars Ranthe vil droppe skuespillet og arbejde som tømrer i stedet, Sidse Babett Knudsens betagelse af førnævnte Dar Salim og tv-værten Melvin Kakoozas kissemisse med korrespondentikonet Ulla Terkelsen.

Imens hober Joes egne problemer sig op, og han får roet sig selv længere og længere ind i sivene med lovning om kanotur, is og rejser til den datter, han kæmper for at blive ved med at se.

- Journalister er altid interesseret i at finde den personlige vinkel. Men Joe er skrevet ud fra min fascination af en type mennesker, som jeg egentlig ikke forstår: fantaster. Folk, der kun ser frem og ikke ser tilbage, siger Nikolaj Lie Kaas.

'Agent' kan ses på TV 2 hver søndag klokken 20. Næste afsnit kan allerede nu ses på TV 2 Play.