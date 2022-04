Ninos færdig i Bronuts

Ninos Oraha har solgt sin sidste andel af Bronuts Group ApS, og dermed er de to oprindelige stiftere nu helt ude af selskabet

Der er ikke længere stjernestøv over Bronuts.

De to realitystjerner Ninos Oraha og Türker Alici er nemlig begge ude af selskabet nu, efter Ninos Oraha onsdag officielt afgav sin sidste ejerandel af selskabet.

Det viser oplysninger i CVR.

Således er Bronuts Group ApS, som blev stiftet efter det oprindelige selskabs konkurs, nu ejet af Lyngså Invest ApS og Selcuk Yildirim, hvoraf sidstenævnte også er direktør i selskabet.

Lyngså Invest ApS er ejet af Lars Langelund Jørgensen, som var med til at købe boet efter det oprindelige selskab, der gik konkurs med et brag i december 2021.

Skyldte millioner

Selskabet gik konkurs med en gæld på 8.796.959 kroner, hvoraf fem millioner kroner var til staten i form af coronalån og hjælpepakker.

Blot et årstid forinden lignede kæden, der havde 12 butikker, ellers en gigantisk succes, og der var blandt andet lange køer ned ad Vesterbrogade i København, hvor folk ventede på at smage stjernernes donuts.

Succesen varede dog ikke ved, og de havde svært ved at klare sig efter coronapandemien. Et overskud efter skat på 2,8 millioner blev vendt til en gigantisk gæld, og selskabet gik konkurs.

Boet blev efterfølgende solgt til en ukendt pris, og de to originale stiftere, Ninos Oraha og Türker Alici, blev hevet med over i det nye selskab, hvor de skulle være med til at drive forretningen videre i deres vision. Sådan gik det dog ikke.

I marts meddelte Türker Alici på Instagram, at han var trådt ud af selskabet, og onsdag fulgte Ninos Oraha så trop. Ninos ejede indtil onsdag mellem 15 og 20 procent af Bronuts Group ApS.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ninos Oraha, som bekræfter, at han er trådt ud af selskabet, og at han gerne vil uddybe på et senere tidspunkt.