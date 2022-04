Nøgen David Owe overrasker: Scorer international rolle

Skuespiller David Owe skulle ikke bruge lang tid i kostumeafdelingen for at gøre sig klar til sin rolle i den internationale film 'I love America'.

Han spiller nemlig nudist og har ikke en trevl på kroppen i den kommende spillefilm, der får premiere på Amazon Prime 29. april.

- Det var sjovt at komme til kostumeprøve, hvor mit kostume bare var at tage tøjet af, fortæller 44-årige David Owe i en pressemeddelelse.

'I love America' er en fransk film, der handler om kvinden Lisa, som spilles af den franske stjerne Sophie Marceau.

Ud over sin rolle som prinsesse Isabelle i 'Braveheart' har Sophie Marceau spillet med i en lang række franske film.

I 'I love America' flytter Lisa fra Paris til Los Angeles i jagten på kærligheden.

Her kaster hun sig ud i en masse Tinder-dates og møder blandt andre danske Bjørn, som altså spilles af David Owe.

Enormt sjovt

Bjørn er nudist, og derfor er de nøgne under hele deres date.

- Det var enormt sjovt at indspille i Paris sammen med Sophie Marceau, der jo er en kæmpe stjerne i Frankrig, udtaler David Owe i pressemeddelelsen og siger videre om kollegaen:

- Hun er simpelthen så sød og professionel, og selvom vi gik rundt fra køkken til stue og sad nøgne over for hinanden en hel dag i sofaen, så formåede hun at ramme mig med sit meget fine og emotionelle spil. Hun er meget dygtig.

'I love America' har premiere 29. april på Amazon Prime.