Nøgler, alarm og lange strømper: Ja, vi frygter at gå alene hjem

Drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn har rystet hele Danmark.

Det er sjældent, at en bytur slutter så frygteligt tragisk, som den gjorde for den nordjyske sygeplejestuderende, men det er desværre ofte, at unge piger er bange, hvis de går alene hjem.

Det fortæller en række kendte unge kvinder, som Ekstra Bladet har været i kontakt med.

Hver især har de en række forholdsregler, som de tager, hvis de bevæger sig alene rundt, når det er mørkt.

- Hvis du spørger mig, om jeg er bange, hvis jeg går alene hjem, har jeg lyst til at sige nej. Men jeg ved jo med mig selv, at jeg gør nogle ting, fordi jeg ikke føler mig tryg. Det har jeg selv lagt mærke til, siger youtuberen Julia Sofia Aastrup, der i 2017 medvirkede i 'Vild med dans'.

Eksempelvis slår hun altid sit hår ud, når hun er på vej hjem, så ikke en person kan komme bagfra og gribe fat i hendes hestehale.

- Så er der tricket med nøglen mellem fingrene, så man kan forsvare sig. Det bruger jeg også. Og så har jeg altid leggings med i tasken, så jeg ikke har bare ben på vejen hjem, siger hun.

Desuden er hun altid i kontakt med sin mor, der gerne vil sikre sig, at hun kommer godt hjem.

- Føler du på nogen måde det som en slags overvågning?

- Slet ikke. Det er dejligt trygt, siger Julia Sofia Aastrup.

- Jeg taler med mine drengevenner og min lillebror om det her, og flere af dem er begyndt at krydse vejen, hvis de møder en kvinde alene, når det er mørkt. De ønsker ikke, at gøre hende utryg, fortæller Julia Sofia Aastrup. Foto: Tariq Mikkel Khan

22-årige Stephanie Siguenza er nygift og går sjældent ud alene.

- Men når det sker, er jeg utryg hver gang, siger hun uden tøven.

- Jeg holder meget øje med, hvem der går forbi mig, og nu her hvor det er koldt og folk har huer på, kan det være svært at se deres ansigter. Jeg vender mig altid om for at se, om personen følger efter mig, siger hun.

Hvis Stephanie Siguenza er ude, bliver hun oftest hentet. Det insisterer hendes svigermor på.

- Når jeg skal gå hen til det sted, jeg skal hentes, har jeg altid hånden i lommen og stikker en nøgle mellem mine fingre, så jeg er klar til at forsvare mig. Det tror jeg, at alle piger gør, siger hun.

Da 'Årgang 0'-stjernen var yngre, havde hun en alarm i tasken og lod altid som om, hun talte telefon, når hun gik på en mørk gade.

-Især da jeg var yngre kunne jeg ikke lide at gå ude alene, når det var mørkt, og jeg bryder mig stadig ikke om det, siger Stephanie Siguenza. Foto: Stine Tidsvilde

Flora Ofelia Hofmann Lindahl, der aktuel i filmen 'Du som er i himlen' bryder sig ikke om at gå hjem alene om natten. Derfor har hun og hendes veninder lavet en regel om, at ingen går hjem fra fest alene.

- Nogle gange går jeg måske de sidste 400 meter selv, men så har vi en aftale om, at man skriver, når man er helt hjemme, siger den unge skuespiller og gymnasieelev.

- Selvom vi er flere veninder, der følges, kan jeg godt være lidt utryg alligevel, hvis klokken er tre om natten, siger 16-årige Flora Ofelia Hofmann Lindahl.

I hendes familie har de også en aftale om at holde godt øje med hinanden.

- Vi har en app, så vi altid kan se, hvor hinanden er. Det, synes jeg, er en stor tryghed. Hvis der en dag sker noget - hvilket er usandsynligt - så kan de finde mig. Vi bruger ikke appen til at overvåge hinanden, men i stedet for at ringe, kan vi da godt tjekke hvor hinanden er, siger hun og understreger, at alle i familien har det godt med appen.

- Det der med at gå alene fylder meget. Det vildt, at det skal være sådan. Foto: Ritzau Skanpix

Praktiske sko og sms-gruppe

Eurovision-vinder Emmelie de Forest har spillet med i filmen 'Text Me When You Get Home', og hun går aldrig alene hjem.

- Jeg tager altid en taxa. Man burde jo kunne gå hjem uden at tænke over det, sådan er det bare ikke, siger hun.

Inden Emmelie de Forest går ud, forbereder hun sig altid på hjemturen.

- Jeg har oftest praktiske sko med, som jeg skifter til, så jeg kan løbe hurtigt, hvis jeg får brug for det. Høje sko eller støvler vækker opsigt - både med udseende og lyd, siger den 28-årige sangerinde.

- En stor jakke er også en god idé, og så har jeg en lille hårspray i tasken eller en krads tørshampoo, som jeg kan forsvare mig med, siger Emmelie de Forest.

Når hun er ude med sine veninder, har de en sms-gruppe, så de på den måde sikrer sig, at alle kommer godt hjem, og ellers ringer eller facetimer hun med sin mor eller sin kæreste.

- Jeg kender ingen kvinde, hvor det her ikke fylder for dem. Det er virkelig trist, at det er sådan, siger hun.