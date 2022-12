Nørbygaard jubler: Kunne ikke sige nej til nyt job

Finn Nørbygaard har rebrandet sig selv, er glad og tilfreds, der er styr på økonomien efter en kæmpe Stein Bagger-nedtur, og så er at han atter at finde på tv i Simon Kvamms 'Guru' - en rolle, han knuselsker

Finn Nørbygaard har rebrandet sig selv, der er styr på økonomien efter en kæmpe Stein Bagger-nedtur for 14 år siden, og så er han atter at finde på tv - denne gang i Simon Kvamms 'Guru'. Det er en rolle, han knuselsker, fordi han ikke spiller hyggeonkel, men 'megarøvhul'

Han ligner sig selv, som man husker ham. Smiler. Er glad. Åben og venlig.

Der er meget langt fra den Finn Nørbygaard, man møder anno 2022, til den knuste mand som i 2008 mistede stort set hele sin bugnende formue i 'Stein Bagger-sagen' og måtte starte forfra i livet.

Der røg 500 investerede Nørbygaard-millioner i Stein Baggers svindelnummer, efter at fup-direktøren for IT Factory erkendte sig skyldig i bedrageri og dokumentfalsk for 831 mio. kroner.

Mange af dem var altså den kendte entertainers. En formue, som han troede, skulle blive større og sikre ham resten af livet.

Men pludselig var der ingenting. Han græd ud. Fandt kræfterne igen. Måtte rebrande sig selv. Bygge økonomien op på ny. Finde ny livsgnist og energi midt i elendigheden.

Annonce:

- Der er noget meget underligt ved kriser. Nu har jeg jo en rimeligt lang psykoterapeutisk uddannelse. Det, der interesserer mig meget, er - og det har jeg set hos mange andre - at man møder en krise, som hamrer en og lægger en ned, og på en eller anden måde - hvis man ikke går i Øresund - så får man den energi, der kan bringe en tilbage til ikke bare, hvor man var, men med fornyede kræfter.

- Er vi ude i sådan noget med 'at alting sker af en årsag' og de højere magter'?

- Nej, nej, nej. Det er nogle iboende helingskræfter, vi har, så hvis vi IKKE går i Øresund, eller fucker op med alkohol og stoffer og lort, så ligger der noget potentiale i os allesammen til at komme igen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var en svær periode i Finn Nørbygaards liv, da han nærmest måtte gå fra hus og hjem, efter at have sat store dele af sin formue i Stein Baggers luftkastel af et firma - og mistet dem. Her fra da han i sin tid valgte at tale ud om sagen. Foto: Thomas Priskorn

Gider ikke være hygge-onkel

Og igen er han kommet - også som skuespiller. Han kalder sig selv for 'meget glad' for tiden - ikke mindst fordi, han aktuelt spiller en markant rolle i Simon Kvamms serie 'Guru', der netop har haft premiere på DR med en sæson 2.

Annonce:

- Historien er den, at Simon Kvamm ringer til mig og fortæller, at han skal lave noget fjernsyn, og han har en rolle til mig som et megarøvhul, hvis jeg vil have den. Det kunne jeg ikke sige nej til. Det er jo sådan set Simons fortjeneste, at han ringer til mig og tilbyder mig sådan noget og ikke noget hyggeonkel-agtigt.

- Det fede ved showbiz er, at hvis man går i yderkanten af, hvad man ellers beskæftiger sig med, så kan man finde noget meget energigivende, og det har det været at spille et røvhul, siger Finn Nørbygaard.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Finn Nørbygaard og Simon Kvamm i 'Guru' verison 2, der netop har haft premiere. Foto: DR/Mads Thomsen

Oppe at køre

Han er helt oppe at køre over anmeldernes dom i forbindelse med præstationen i 'Guru':

- Der var en anmelder, der skrev: 'Finn er et Grand Cru røvhul'. Tænk, at jeg - en gammel skolelærer fra Esbjerg - skulle blive lykkelig over at få sådan en anmeldelse, siger Nørbygaard.

Læs Ekstra Bladets anmeldelse af 'Guru' og Finn Nørbygaards præstation, som blev rost til skyerne, her.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hvem husker ikke de gamle Tuborg Squash-reklamer, som Finn Nørbygaard og makkeren Jacob Haugaard spillede hovedrollerne i? Foto: Tuborg

Fjerde kapitel

Finn Nørbygaard var som nævnt engang en ekstremt velhavende mand.

Annonce:

Han havde bl.a. opbygget en formue via film, tv og indbringende shows som 'Musik og fis' med Jette Torp, one-man-shows med musik og sang, tv-reklamer for Tuborg og et populært makkerskab med Jacob Haugaard.

Han er også psykoterapeut med klienter og egen praksis i privaten.

Så hvordan står det mon til med økonomien i dag - og hvor kommer pengene fra?

- Det går fint. Jeg er nået til det fjerde kapitel i mit liv arbejdsmæssigt. Jeg er foredragsholder. Det er jeg meget vild med. Og hvorfor så det? Jo, dem (foredragene, red.) bygger jeg på skolelæreren, på showbizzen og på psykoterapeuten. Så det føler jeg mig rigtig godt tilpas med, siger Nørbygaard, der pt. har fået en stor opgave for Dansk Industri, som skal afleveres i foråret.

- Så du klarer dig og alt er godt?

- Det synes jeg. Jeg er meget glad.