Det er velkendt, at sex og nøgenhed er effektive redskaber, når man vil sætte fokus på en sag, som mange måske finder en anelse usexet.

Dyrevelfærdsorganisationen PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, red.) har gennem årene vist sig at være mestre i netop denne disciplin.

En af deres mange kampagner har den danske model og fitness-træner Kira Eggers som afklædt blikfang.

På sin profil på Instagram, hvor hun følges af flere end 20.000, lufter hun netop nu den gamle kampagne, som hun mener er mere aktuel end nogensinde.

Den ledsagende billedtekst lyder 'Sometimes too much sex can be a bad thing' (Nogle gange kan for meget sex være en dårlig ting, red.) og hentyder til, at der fødes så mange katte og hunde, at der ikke altid er muligt at finde velegnede hjem til dem alle.

Derfor opfordrer hun og PETA til, at man lader sine kæledyr kastrere, så man ikke ender med at skulle aflive eventuelle uventede og uønskede hvalpe og killinger.

'Mere aktuelt end nogensinde. Gør os alle en tjeneste eller to: Adopter dyr fra anerkendte organisationer eller fra folk som mig, der er tilknyttet. Steriliser og kastrer jeres dyr, for mange katte og ikke nok hjem', skriver Kira på Instagram.

Kira Eggers, der arbejder som personlig træner i sit eget firma, har en pikant fortid som nøgen- og glamourmodel.

