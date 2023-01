Nordisk Film takker Nørgaard: Hun havde uvurderlig betydning

Lise Nørgaard har haft stor betydning for produktionsselskabet Nordisk Film, der stod bag tv-serier som 'Matador' og 'Huset på Christianshavn'.

Det oplyser direktør Henrik Zein, Nordisk Film Production.

- Hendes betydning er uvurderlig, og det arbejde, hun var med til at lave, har fyldt meget her på Nordisk Film, siger direktør Henrik Zein i en udtalelse.

Lise Nørgaard, der gik bort på årets første dag i en alder af 105 år, stod for manuskriptet til den populære tv-serie 'Matador'.

Hun stod også bag flere afsnit af serien 'Huset på Christianshavn'.

Begge serier blev instrueret af Erik Balling, og Nordisk Film stod som produktionsselskab bag.

Der var ifølge Henrik Zein tale om et 'forbilledligt' samarbejde mellem de to.

Makkerparret stod også bag tv-serien 'Én stor familie', der første gang løb over skærmen i 1982-1983.

Den handler om livet i et typisk kontormiljø i starten af 1980'erne.

- Lise Nørgaard var med til at lægge grundstenen for danske tv-serier, og samtidig var hun et forbillede som kvinde, der formåede at slå igennem i et ellers meget mandsdomineret produktionsmiljø, siger Henrik Zein og slår fast:

- Nordisk Film skylder Lise Nørgaard meget.

Også forlaget Gyldendal, der udgav Lise Nørgaards erindringsbøger 'Kun en pige' og 'De sendte en dame', takker forfatteren.

- Farvel til en stor forfatter, journalist og redaktør, der med sine meningers mod, stærke vilje og mange talenter var et stort forbillede for mange af os, skriver Gyldendal i et tweet.

Lise Nørgaard bliver bisat fra Sankt Pauls Kirke i København.