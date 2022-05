Nu afviser hun: Ingen føler sig udstillede

Fredag meddelte komiker Lasse Rimmer og hans kæreste, influenceren Line Hoffmeyer, at deres forhold er endegyldigt slut.

I den forbindelse forklarede de begge, at deres brud har at gøre med, at Lasse Rimmer har problemer med at styre sin vrede.

'Lasses og mit forhold er desværre endegyldigt forbi. Lasse har nogle udfordringer med vredeshåndtering, og hvor meget jeg end holder af ham, kan jeg ikke tage del i løsningen på dem. Jeg håber inderligt for ham, at han finder løsningen, hjælpen, lykken og et dejligt liv, det har han fortjent', skrev Line Hoffmeyer på Instagram.

'Jeg har ikke gennemskuet, hvor meget vrede, jeg åbenbart bærer på, og hvor pludseligt den kan koge over, så jeg håndterer den på en måde, så jeg ikke genkender mig selv eller bryder mig om, hvad jeg åbenbart rummer. Det er jeg nødt til at arbejde med, før jeg kan bede et andet, voksent menneske om at dele sit liv med mig', lød det blandt andet fra Lasse Rimmer i samme forbindelse.

Siden da er det væltet ind med beskeder til både Linne Hoffmeyer og Lasse Rimmer, og i den forbindelse har influenceren valgt at tage bladet fra munden.

'Tak for søde beskeder. Jeg er efter omstændighederne okay og har ikke lyst til at gå yderligere ind i situationen, men behov for lige at sige et par afsluttende ord, før jeg går videre med mit liv både i den virkelige verden og på Instagram', skriver Hoffmeyer i et opslag på sin Instagram-story.

Det kendte par er nu fortid. Foto: Privat

Vil ikke udstille

Her fortsætter hun med at fortælle, at hun på intet tidspunkt har haft til hensigt at udstille Lasse Rimmer.

'Imod, hvad mange mennesker tror og mener, har jeg ikke ønsket at udstille Lasse. Jeg har uanset hvad, stadig en stor kærlighed til ham. Han har selv haft brug for at tage ejerskab på sine udfordringer og selv melde ud offentligt, at han har problemer med at håndtere vrede', skriver hun og fortsætter:

'Det har han gjort i et offentligt Facebook-opslag, og det synes jeg er flot. Mit post lægger sig op af, hvad jeg vidste, han selv ville fortælle. Vi har afstemt udmeldingerne med hinanden, før de røg ud og læst, hvad hinanden har skrevet, inden vi postede, så der er ingen, der føler sig udstillede eller kede af, hvad den anden har meldt ud', fortsætter hun.

Flytter hjem til mor

Hoffmeyer fortæller videre, at hun er ked af, at hun har opsagt sin lejlighed i troen på, at hun og Lasse Rimmer kunne få det til at fungere.

'Men det er nu engang sådan, det er, og jeg kan ærgre mig herfra og til månen. Det ændrer ikke på, at jeg opsagde i troen på, at vi havde løst alting og skulle være sammen resten af livet, så jeg fortryder inderst inde ikke mine handlinger. Derudover er der også en del af mig, der synes, det er for det bedste'.

'Det siger sig selv, at mit nervesystem er lidt medtaget. Det vil enhver, der igennem en periode har levet med en partner, der har svært ved at tøjle sin vrede, kunne forstå'.

Line Hoffmeyer skriver videre, at hun derfor i den næste tid bor hos sin mor for at 'få ro på systemet', inden hun beslutter, hvor hun skal bosætte sig.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra parret, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

I august sidste år meddelte Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer, at de skulle skilles. I februar i år meldte de dog ud, at de atter havde fundet melodien.

De to blev gift i august 2019.

Men forholdet varede altså ikke ved, og ifølge både Hoffmeyer og Rimmer er det nu endegyldigt slut.