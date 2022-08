Nu bliver Silas Holst gift

Den 39-årige danser og skuespiller Silas Holst skal giftes i eftermiddag med sin kæreste - den tre år yngre Nicolai Schwartz.

Brylluppet finder sted på Nakkehoved Fyrkro ved Gilleleje, hvor de første gæster netop nu er ankommet i strålende solskin - blandt de fremmødte er 'Vild med dans'-kollegaerne Mads Vad og Claudia Rex.

Ringe og tatoveringer

Det var Nicolai Schwartz, der var på frierfødder i november, og for at der ikke skal være tvivl om, at de to hører sammen, har de fået lavet en kærestetatovering og udstyret hinanden med forlovelsesringe.

- Han får mig til at grine rigtig meget, og det er dejligt. Han har virkelig god humor, og det er dejligt. Og så synes jeg, han er en meget pæn mand. Det er jo dejligt at få det i samme pakke, har Silas Holst tidligere sagt til Billed-Bladet.

Silas Holst og Nicolaj Schwartz (til venstre) på den røde løber. Foto: Linda Johansen

Om dagens bryllup har de fortalt, at de ønsker, at det skal være en uformel og uhøjtidelig omgang med håndbajere og uden højstemte taler.

Ifølge Se og Hør skal Silas Holsts børn - Maggie My og Bob Jones - være henholdsvis brudepige og brudesvend

Ægteskabet med Nicolai Schwartz bliver Silas Holsts andet. Han har tidligere været gift med skuespilleren Johannes Nymark.

Sammen med veninden Louise Mahnkopf er trioen forældre til datteren Maggie My og sønnen Bob Jones.