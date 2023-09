Nu bliver Skoller bisat

27. august sov Eddie Skoller ind på Rigshospitalet efter længere tids sygdom.

Ttorsdag eftermiddag bliver sangeren og entertaineren, der blev 79 år, bisat fra Messisaskirken i Charlottenlund i det smukkeste sensommervejr, man kan forestille sig. Ekstra Bladet har af Skollers familie fået tilladelse til at være til stede.

Foto: Henning Hjorth

Omgivelserne kunne Skoller formentlig heller ikke ønske sig bedre. Hans sidste rejse starter kun en blød serv fra de tennisbaner, han holdt så meget af, og hvor musikeren har krydset ketcher med prins Henrik, Bent Fabricius Bjerre og Erik Brandt.

Per Pallesen var en af de mange, der torsdag sagde farvel til Eddie Skoller. Foto: Heninng Hjorth

Vennerne var mange, og en af dem, der torsdag eftermiddag var til stede for at sige farvel var skuespiller Per Pallesen.

- Jeg talte med Eddie i juni måned til premieren på Hjørring Revyen. Jeg spurgte, hvordan han havde det. Godt svarede han. Jeg er erklæret rask. Men det var han jo så Ikke. Det gik så stærkt til sidst, fortæller skuespilleren til Ekstra Bladet.

Tommy Kenter og Eddie Skoller havde et tæt venskab. Foto: Henning Hjorth

Også Tommy Kenter var mødt op. De to har i 50 år, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg har kendt han i 50 år, så vi havde et nær forhold, sagde skuespilleren, der har instrueret flere af Eddie Skollers shows

En af sangene, der i dag bliver sunget i kirken, er af af Skollers egne, 'Norwegain Sunset', som han lavede med Bent Fabricius Bjerre.

Ulf Pilgaard kom for at sige farvel til sin ven. Foto: Henning Hjorth

Mange gæster tog torsdag en sidste afsked med Eddie Skoller. Foto: Henning Hjorth

Eddie Skoller har været gift fire gange og efterlader sig udover sin kone, Dorrit Elmquist, fire døtre.

Skoller blev tilbage i 1966 gift med Pia Skoller. Det ægteskab varede i ni år.

Foto: Henning Hjorth

I 1983 giftede Skoller sig med skuespilleren Lisbet Lundquist, der i dag også var til stede i kirken til et sidste farvel.

Skuespiller Lisbet Lundquist var fra 1983 til 1990 gift med Eddie Skoller. Til bisættelsen ankom hun med Søren Østergaard, som hun siden 1993 har været gift med. Foto: Henning Hjorth

Hun ankom med sin mand, Søren Østergaard, og ønskede ikke at sige noget til Ekstra Bladet, inden hun gik ind i kirken.

Eddie Skoller og Lisbet Lundquist fik døtrene Trine og Marie sammen.

Dorte og Peter Warnø var torsdag eftermiddag på plads i kirken til Eddie Skollers bisættelse. Foto: Henning Hjorth

I 1990 brød de to med hinanden, og tre år efter blev Eddie Skoller gift med den norske sangerinde Sissel Kyrkebø, med hvem han fik døtrene Ingrid og Sara.

I 2016 blev Eddie Skoller gift med Dorrit Elmquist, som han dannede par med frem til sin død.