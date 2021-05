Nu er 'Borgen' i gang: - Et helt nyt eventyr

Sidse Babett Knudsen nyder at være tilbage i rollen som politikeren Birgitte Nyborg i den kommende sæson af 'Borgen'

Fans af dramaserien 'Borgen' kan godt begynde at glæde sig til igen at kunne følge Sidse Babett Knudsen i rollen som toppolitikeren Birgitte Nyborg, for holdet bag den populære serie er netop nu i fuld gang med optagelserne til den kommende sæson.

Det fortæller Sidse Babett Knudsen den fremmødte presse forud for årets uddeling af Bodilprisen.

Og den 52-årige skuespiller befinder sig da også ganske godt med at være tilbage i rollen.

- Der er et eller andet enormt velkendt og rart og også spændende, for det er jo et helt nyt eventyr, de sender hende ud i. Jeg skal ud i noget helt andet, end jeg har prøvet før. Jeg synes virkelig, det er spændende. Og der super gode mennesker omkring mig. Alle de nye er simpelthen så skønne, siger hun.

Hun ønsker dog ikke at løfte sløret for de nærmere detaljer.

- Nej da, det ville da være rigtig dumt. Det ville da være spild, siger hun med et grin.

Sidse Babett Knudsen vandt karrierens tredje Bodilpris lørdag. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Klar til udlandet

Både de første sæsoner af 'Borgen' og Sidse Babett Knudsen har ikke bare nydt succes i Danmark. Også i det store udland har de været begejstrede for det politiske drama.

Og hovedrolleindehaveren er da også klar på endnu mere international opmærksomhed.

- Qua Netflix' involvering må man jo håbe, at de vil se med, nu de kan få lov at se med. Sidst gik det lidt langsommere med at komme rundt i verden, nu bliver det lidt mere 'pow'. Men selvfølgelig er jeg klar til det, siger hun.

Den kommende sæson af 'Borgen' får premiere på DR1 i 2022. Når de otte afsnit er blevet vist på kanalen, får streamingtjenesten Netflix desuden lov at vise den.