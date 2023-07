Nu er de blevet gift

Ann Camilla Kjær og hendes kæreste, Heidi, kan nu kalde sig selv for ægtefolk

Lørdag var en stor dag for tv-kendissen Ann Camilla Kjær, der er kendt fra realityprogrammet 'Singletown'.

Her sagde hun og kæresten Heidi nemlig ja til hinanden, og de kan derfor nu kalde sig ægtefolk.

Til Ekstra Bladet fortæller Ann Camilla Kjær, at de blev viet i Dragsholm Slotskirke, og at det hele forløb, præcis som de havde ønsket sig:

- Præsten holdt en smuk tale omkring vores kærlighed til hinanden, og om hvordan vores liv sammen startede med kærlighed ved første blik, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Min far fulgte mig op ad kirkegulvet, hvor Heidi og min svigermor stod og ventede på os. Heidi og jeg græd af glæde, da dørene åbnede og vi så hinanden, siger hun videre.

Der var sørget for bryllupskage til alle de fremmødte. Foto: Privat

Parret kan nu kalde sig for ægtefolk. Foto: Privat

Smilene var store under den store dag. Foto: Privat

Ann Camilla var hvid brud. Foto: Privat

Foto: Privat

Havefest

Ann Camilla Kjær fortæller, at hun og Heidi havde deres nærmeste med til vielsen i kirken, og at de efterfølgende holdt et brag af en havefest.

- Vi holdt selve festen i vores egen have, hvor vi havde en kæmpe fest med masser af grin, godt humør og kærlighed. Dagen var helt perfekt, lyder det fra en glad Ann Camilla Kjær.

I haven blev der også plads til et par af de mere pikante indslag.

- Heidi fjernede mit strømpebånd, og jeg skulle give hende en lapdance. Det er der heldigvis hverken video eller billeder af, siger hun med et grin.

- Det var lidt pinligt med så meget publikum, men ja, det hører jo til og er en sjov tradition, griner hun.

Der blev også i den grad plads til sjov og spas under havefesten. Foto: Privat

Parret, der nu har taget hinandens navne, kan i næste uge se frem til en bryllupsrejse til Grækenland.

Ann Camilla og Heidi stod frem som kærester i januar 2021.