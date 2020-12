Nu er de endelig kærester

20-årige Mathilde Beuschau vender i disse dage for første gang tilbage til skærmen, efter hun tilbage i 2007 var med i 'Årgang 0' på TV2 for sidste gang.

Det sker, når hun sammen med blandt andre realitydeltagerne Anna Seneca og Pernille Nygaard er aktuel i programmet 'Boss Ladies', der sendes på Viaplay og Viafree.

Her kommer man blandt andet tættere på Mathilde Beuschaus privatliv og hendes forhold til 'Ex on the Beach'-deltageren Robin Christensen.

De to bor sammen i en lejlighed i København, men har indtil nu nægtet at kalde sig kærester i offentligheden.

'Årgang 0'-Mathilde vender tilbage til skærmen

Det vil de dog ikke længere holde sig tilbage med, og til Ekstra Bladet fortæller Mathilde Beuschau, at der er en særlig grund til, at de har holdt igen med at kalde sig kærester.

- Ja, der er kommet titel på. Vi er kærester nu, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg tror, vi har holdt os lidt tilbage, fordi der både fra medierne og på de sociale medier har været en interesse i at vide, om vi er kærester. Mange gik op i denne her titel, inden vi overhovedet selv havde talt om det, og vi ville gerne have, at det kom naturligt for os, og på den måde gik vi ikke så meget op i titlen, siger hun og tilføjer:

- Vi har jo hele tiden godt vidst, at vi ville være sammen, og at vi ville have et liv sammen, så det der med at kalde os kærester var ikke så vigtigt for os. Men det kom meget naturligt, da vi havde været sammen i fire måneders tid, hvor vi blev enige om, at vi jo nok egentlig bare er kærester.

Mathilde og Robin kalder sig nu kærester. Foto: Privat

Rigtig godt

Mathilde fortæller, at hun og Robin har det godt og nyder deres nye lejlighed, hvor de også har fået en ny bofælle: Nemlig deres lille hund, Theo.

- Vi har det rigtig godt, og det har været fantastisk at få en lille hund. Den rolle klarer vi også meget godt, siger hun med et grin.

Til daglig arbejder Mathilde Beuschau som selvstændig onlinetræner, og det har til tider skabt udfordringer for parret under coronapandemien, hvor de har været meget hjemme samtidig.

- Det har hjulpet meget, at jeg har fået mit eget kontor, så vi ikke går op og ned ad hinanden hele tiden. Det gjorde vi i starten. Det skabte problemer en gang imellem, siger hun med et grin.

Tager stort skridt i forholdet

Mathilde Beuschau og Robin Christensen har det dog generelt rigtig godt, og de har da også store planer for de kommende år sammen.

- Vi har talt om børn. Det har vi. Men nu har jeg fået det her arbejde som onlinecoach, og jeg kan ikke se mig selv blive mor før om lang tid, siger hun og fortsætter:

- Der er en masse, vi gerne vil nå inden. Vi har for eksempel en plan om at rejse jorden rundt - tage et helt år ud af kalenderen og bare rejse, og så vil jeg gerne have købt en lejlighed og have lidt mere styr på det hele, inden vi skal have børn, siger hun videre.

Mere tv? 'Boss Ladies' er første gang siden 'Årgang 0' tilbage i 2007, at Mathilde Beuschau er med i et nyt tv-program. - Jeg har sagt ja til at være med, fordi jeg synes, programmet er en god måde, at folk kan få lov at følge mig fra en lidt mere ærlig side og blive klogere på, hvem jeg virkelig er. De seneste år har Mathilde Beuschau afvist flere programmer - blandt andet 'Ex on the Beach', og det er der ifølge hende en særlig grund til. - Det er slet ikke noget for mig, så det har været et nej tak hver gang, jeg er blevet tilbudt 'Paradise Hotel' eller 'Ex on the Beach' eller lignende. Det er jo reality på en anden måde, og det her handler ikke om at drikke og knalde, men om at følge vores liv og op- og nedture og mit arbejde med Team Mathilde, og det kan jeg meget bedre forholde mig til, siger hun videre. - Har du planer om at være med i mere tv i fremtiden? - Jeg ved det ikke helt endnu. Det ser jeg, som tiden går. Det har været fedt at filme 'Boss Ladies', men om der er mere i vente, må tiden vise. Vis mere Luk

Du kan se 'Boss Ladies' på Viaplay og Viafree tirsdag.