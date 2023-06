Nu er de gift: 'En magisk dag'

Skuespillerne Neel Rønholt og Jens Sætter-Lassen har langt om længe svoret hinanden evigt troskab.

Det er intet mindre end fem år siden, at Jens Sætter-Lassen var på knæ for at fri til kæresten, Neel Rønholt, men først nu har kirkeklokkerne ringet.

Det afslører Neel Rønholt på sin Instagram-profil.

'I går sagde Jens og jeg JA til hinanden efter 16 års kærlighed. En magisk dag,' skriver Neel Rønholt til et billede, hvor hun poserer med Jens Sætter-Lassen meget idyllisk på en mark.

Blev gift på film

Skuespillerparret sagde i første gang 'ja' til hinanden, da de under optagelserne til filmen 'Thorn' spillede over for hinanden.

- Det var lidt sjovt at skulle giftes på film, så jeg kan huske, at jeg tænkte 'måske man snart skal gøre noget ved det'. Der blev tankerne sat i gang, fortalte skuespilleren Jens Sætter-Lasse omkring frieriet tilbage i 2017.

Det tog godt et halvt år, før tankerne blev til virkelighed, og fem år, før brylluppet stod. Men nu kan de altså kalde sig for ægtefolk. Parret har været kærester i 16 år og har sammen to døtre på fem og ni år.