Nu er de kærester

I 2020 medvirkede Mette Sloth og Peter Pagh begge i 'Masterchef' på TV3, hvor de konkurrerede om at vinde trofæet.

Selvom ingen af dem kom hjem med sejren og de 100.000 kroner, kom de alligevel langtfra tomhændede hjem.

Udover at lære en masse om råvarer og madlavning kom de nemlig i sidste ende også hjem med hinanden.

Siden er der nemlig opstået sød musik imellem dem, og i dag er de kærester.

Det bekræfter parret over for Ekstra Bladet.

Mette Sloth fortæller til Ekstra Bladet, at de startede ud som venner, men at det siden udviklede sig.

- Vi har jo vores gruppe med Morten, Nanna og Emil og Peter og jeg, som stadig ser hinanden efter 'Masterchef', siger hun og fortsætter:

- De fire andre boede på samme hotel under 'Masterchef', fordi de er fra Jylland og Fyn og ikke kunne tage hjem imellem optagelserne. Jeg boede i København, så jeg var ikke en del af gruppen til at starte med, men så fik jeg tiltusket mig vej ind i Bjørnebanden, som vi kalder os. Og det sidste halvandet år har vi talt sammen alle os fem, lyder det fra Mette Sloth.

Mette og Peter er allerede flyttet sammen. Foto: Privat

Havde ikke set det komme

I tiden før og efter 'Masterchef' havde Mette Sloth en anden kæreste, men efter det forhold sluttede, begyndte der at udvikle sig mere end venskab imellem hende og Peter Pagh.

- Da jeg sidste sommer blev single, var vi til et arrangement. Inden da har vi jo været gode venner og haft en venskabelig kemi. Men til det her arrangement i sensommeren bliver vi lidt fulde og beslutter os for, at vi skal prøve at kysse, og det gik meget godt, siger hun med et grin og fortsætter:

- Og så faldt jeg bare pladask for ham, og så har vi egentlig kysset videre siden. Det var sjovt, for jeg havde aldrig set den komme, selvom jeg altid har syntes, at han var sød, klog og sjov og flot, men det føltes bare helt rigtigt.

Først var parret 'bare' venner, men det udviklede sig hurtigt til langt mere. Foto: Privat

Har købt hus

Det forelskede par spilder ikke tiden, og Mette Sloth har for nylig valgt at rykke teltpælene op og flytte fra København til Odense, hvor Peter Pagh bor. Her bor de sammen i hans lejlighed, men inden længe flytter de igen.

- Vi har simpelthen købt et hus sammen i Svendborg. Det er virkelig dejligt, og vi flytter ind i løbet af sommeren. Det er gået stærkt, men når huset er der, så er det bare med at slå til. Og vi er begge 34 år og enige om, at hvis det føles rigtigt, hvorfor skal man så vente?, lyder det fra Mette Sloth, der fortæller, at hun har meget familie på Fyn, og at hun derfor hurtigt følte sig hjemme.

Nu glæder hun sig til at starte et nyt liv i Svendborg.

- Der er et stort køkken, så der er plads til alle vores køkkenmaskiner, siger hun med et grin og fortæller, at de to madentusiaster får ekstra god mad, nu når de er flyttet under samme tag.

- Det kan også ses på vægten, griner hun.