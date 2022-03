Nu er de kærester

Der opstod sød musik imellem Ida Christiansen og Alexander Möllbach, da de deltog i datingprogrammet 'Date mig i et døgn' på discovery+.

Men den gode stemning er i den grad fortsat, efter kameraerne er slukket.

I dag er de to nemlig kærester.

Det fortæller Ida Christiansen, der også tidligere har medvirket i 'Paradise Hotel', til Ekstra Bladet.

- Vi har egentlig ikke haft den der obligatoriske dato, som mange har, hvor man kan sige, at 'den dag blev vi kærester'. Alexander har jo sagt lige siden programmet, at han synes, vi er kærester, og efterhånden er jeg kommet frem til, at det er vi nok, siger hun med et grin.

Hun fortæller, at de to har set rigtig meget til hinanden, efter de stoppede med at filme til programmet.

- Vi så hinanden hver dag efter programmet. Da jeg lærte Alexander at kende, var jeg sygemeldt, og jeg havde derfor meget tid til at være sammen med ham, så jeg har været enormt meget hjemme hos ham, og det er jeg stadig, siger hun og tilføjer:

- Jeg har fået arbejde i København, hvor han bor, og jeg bor jo i Kalundborg, så jeg er primært hos ham, men vi er ikke flyttet sammen endnu. Vi siger til hinanden, at det kan godt være, det er gået hurtigt, men så længe det føles rigtigt, er det det vigtigste, så hvem ved, hvis vi finder det rigtige, er vi heller ikke afvisende over for at flytte sammen. Så længe det føles rigtigt, er det lige meget, hvor hurtigt det går.

Ida og Alexander har det godt og planlægger at flytte sammen i fremtiden. Privatfoto

Var ikke interesseret

Ida Christiansen lægger da heller ikke skjul på, at hun er meget glad og forelsket.

- Vi har det rigtig godt, og jeg er meget, meget glad, siger hun og tilføjer:

- Det er jo sjovt, for jeg var ikke super interesseret inde i programmet, men så skete der noget på den sidste date, hvor vi var ude at ride. Jeg er enormt bange for de heste, og han var så sød og god til at berolige mig. Han tog hensyn til, hvordan jeg havde det, og det gjorde virkelig noget ved mig, og siden da har jeg faktisk været rigtig glad for ham.

Parret drømmer også om at rejse sammen. Privatfoto

Ida Christiansen havde på ingen måde troet, at hun ville gå fra 'Date mig i et døgn' og have fundet kærligheden.

- Jeg var slet ikke åben for kærligheden på det tidspunkt. Et lille halvt år forinden var jeg gået fra min ekskæreste, og samtidig mistede jeg min lillebror for et lille års tid siden. Så mit formål med at være med var at få en god oplevelse og have det sjovt, men det er jo en overraskende og god bonus, at jeg så har fundet en kæreste, siger hun med et grin.