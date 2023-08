Nu er den gal igen: Bøde og sur smiley til kendt konditori

De har prøvet det før. Rigtig mange gange faktisk.

Men nu er det sket igen.

Bagerkæden Grannys House har fået sig en sur smiley. Og endnu engang er det afdelingen på Søborg Hovedgade i København, der har fået sig et omvendt smil samt et bødeforlæg på 15.000 kroner.

Det fremgår af den seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsens besøg i konditoriet den 17. august.

Her kan man læse, at der blev fundet en udefinerbar plamage i opvaskemaskinen, der jo ellers skal sørge for, at holde ting rene.

'Indvendigt i opvaskemaskine ses stor massiv plamage af rød belægning på alle kanter og flader samt i låget, der ses ligeledes rød belægning på spulearm og i samlinger ved skruer', står der i rapporten.

Rasmus Søndergaard Hansen ejer Granny's House. Han 'beklager meget' efter Fødevarestyrelsens besøg. Foto: Jakob Jørgensen

'Den store bagedyst'-dommer Katrine Foged Thomsen har tidligere ejet Granny's House sammen med sin eksmand, Rasmus Søndergaard Hansen. Men nu driver han forretningen selv, efter hun trådte ud af direktionen i 2021, hvor parret også blev skilt.

Afdelingen på Søborg Hovedgade fik også en bøde på 10.000 i december 2021, hvor der i blev fundet snavs støv og skimmel.

I samme afdeling blev der i sommeren 2021 fundet rotter i to fælder i konditoriet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Rasmus Søndergaard Hansen.

I en sms skriver han, at han 'beklager meget' og at 'forholdet var af en karakter, der kunne udbedres under besøget fra Fødevarestyrelsen, og er nu i orden'.