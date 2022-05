Nu er der nyt i Herlufsholm-sag

En uvildig advokatundersøgelse af den voldelige kultur på kostskolen Herlufsholm kommer til at strække sig fire år tilbage i tiden.

Det oplyser Jon Lauritzen, der skal stå i spidsen for undersøgelsen, til Ekstra Bladet.

- Det, jeg er blevet bedt om at undersøge og redegøre for, er de sager, der måtte være om krænkelser af elever på skolen, siger han.

- Og så skal jeg også redegøre for og undersøge, hvordan skolens ledelse og medarbejdere har håndteret sagerne, siger han og henviser til en mulig tavshedskultur.

Der vil ikke være grænser for, hvad og hvem der skal undersøges, så længe det handler om krænkelserne på skolen, lyder det.

Selvom Jon Lauritzen er hyret af Herlufsholms bestyrelse, kan han fortælle til Ekstra Bladet, at han har klargjort over for bestyrelsen, at de bestemt ikke er undtaget fra kritik, hvis det skulle vise sig gældende.

Jon Lauritzen overvejer sågar at kontakte alle elever, der har gået på skolen i den periode, men han erkender også, at det vil gøre arbejdet meget stort.

- Hvis det viser sig, at der er historier eller systematiske krænkende ritualer, som går længere tilbage end fire år, vil du så undersøge det?

- Jeg udelukker ikke, at det kan blive relevant at se længere tilbage, fortæller Jon Lauritzen.

Mikkel Kjellberg mener ikke, at han har dækket over de alvorlige sager på Herlufsholm. Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix

Herlufsholm lovede allerede onsdag en undersøgelse af forholdene på kostskolen. Det sker, efter TV 2 torsdag viste dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', hvor en række elever fortæller om vold, grov mobning og krænkelser og samtidig kritiserer ledelsen for ikke at gøre noget ved problemet.

Den ansvarlige for advokatundersøgelsen, Jon Lauritzen, arbejder hen imod, at undersøgelsen skal være afsluttet på den anden side af sommerferien. Men han udelukker ikke, at det kan komme til at tage længere tid.

Der har floreret rygter på sociale medier, hvor folk har spekuleret i, om Jon Lauritzen mon selv har gået på Herlufsholm eller har anden tilknytning til skolen.

Det kan han pure afvise over for Ekstra Bladet.

Han forventer desuden, at man i næste uge eller ugen efter vil kunne læse om rammerne for undersøgelsen på Herlufsholms hjemmeside.

Det kan jeg afvise

Skolens rektor, Mikkel Kjellberg, har tidligere afvist over for Ekstra Bladet, at han har kendt til eller skjult sagerne om blandt andet vold på Herlufsholm.

- Jeg kan afvise, at vi har skjult eller har haft en interesse i at skjule eller ligefrem billige voldelig adfærd på Herlufsholm. Jeg tænker, at vi har en vigtig opgave med at sikre, at der ikke sker episoder af voldelig karakter på skolen, og det vil jeg arbejde for, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Oplever du, at der stadig er opbakning til dig som rektor fra elever, bestyrelse, forældre og personale?

- Ja, jeg oplever stor opbakning til det arbejde, vi skal i gang med, og stor opbakning og tillid til, at det er en opgave, som jeg kan løfte, sagde Mikkel Kjellberg til Ekstra Bladet.

Blandt andre prins Christian går på den anerkendte skole, som nu skal undersøges. Foto: Keld Navntoft/Kongehuset

Han har samtidig lovet, at han og den resterende del af ledelsen vil gennemgå skolens traditioner for at se, om noget 'understøtter en grov kultur'.

Dokumentaren har ligeledes fået en række partier til at indkalde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til et samråd, hvor hun skal svare på spørgsmål om forholdene på Herlufsholm.