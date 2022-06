Nu er der nyt om 'Vild med dans'-vært: Det bliver en mand

Efter ni år som 'Vild med dans'-vært, hvoraf de seneste fire har været sammen med Christiane Schaumburg-Müller, skal Sarah Grünewald have en ny medvært, når det populære danseshow bliver sendt igen til efteråret.

Men hvem hun skal danne parløb med, er endnu ikke afgjort.

- Helt ærligt - jeg har no fucking clue. Jeg har været med til castings, og der er blevet castet ret mange. Men jeg aner ikke, hvad det ender med, siger Sarah Grünewald.

- Vi har lige haft en ret spændende casting med tre rigtig dygtige værter. De rykker grænser, TV 2, og det synes jeg, er vildt dejligt, siger hun hemmelighedsfuldt.

Hvad hun dog kan afsløre er, at hun ikke får en ny kvindelig medvært.

- Jeg er ret sikker på, det bliver en mand - det kan jeg godt fortælle, siger hun.

Christiane Schaumburg-Müller meldte for nylig ud, at hun stopper som vært på 'Vild med dans'. Foto: Jonas Olufson

Skideligeglad

Men faktisk betyder det ikke det store for hende.

- Jeg vil bare gerne have en dygtig vært. Jeg er skideligeglad, om det er en mand eller en dame, helt ærligt, siger hun og uddyber:

- Jeg vil gerne have en, der godt kan lide at lave det, og som synes, det er sjovt - en, der ikke nødvendigvis er vært, men som bare er sig selv. Det gad jeg virkelig godt, og det tror jeg, de er ved at ramme - i hvert fald med den casting, lyder det.

Før hun trækker i de store kjoler og skal føre seerne gennem 'Vild med dans', venter der dog en lang sommerferie med sønnen Luis og kæresten Ben Kaniewski.

- Vi tager på familietur, mig, Luis, Ben og hans børn, til Korsika. Og så skal jeg på Skanderborg alene. Og det glæder jeg mig helt vildt meget til.

- Det er første gang, jeg skal afsted helt alene, og jeg glæder mig til, at jeg bare kan se de koncerter, jeg vil, og ikke har nogen forpligtelser, siger hun.