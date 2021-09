I december 2020 fik skuespiller og komiker Gordon Kennedy sig lidt af en mavepuster, da han åbnede sin e-boks og kunne se, at han havde mistet sin permanente opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Brexit betød, at 53-årige Kennedy, der er født i Skotland, skulle genansøge, selvom han har boet i Danmark, siden han var seks år gammel.

Nu har han dog fået afklaring, og ansøgningen er blevet godkendt, fortæller han til Her&Nu, der bringer historien i den seneste udgave af ugebladet.

- Jeg bliver i Danmark. Jeg har lige fået min opholdstilladelse. Jeg har ikke fået kortet endnu, men jeg har fået et brev om, at jeg gerne må blive her, og jeg må også gerne arbejde her, siger han.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Gordon Kennedy, at der er kommet styr over sagerne uden de store vanskeligheder.

'Jeg skulle sende en formular med oplysninger om mit tilhørsforhold til Danmark (børn og ekskone), de seneste årsopgørelser fra Skat, og så skulle jeg til et kort møde', lyder det fra ham i en SMS.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Nu er det afgjort Explainer: De fem vigtigste ting, du skal vide om Brexit-aftalen

Følte sig fremmed

Ikke desto mindre var det en lettelse for ham, at formaliteterne nu er på plads.

'Det var en mærkelig oplevelse pludselig at skulle føle sig som fremmed i et land, jeg har boet i siden 1974. Næste stop bliver dansk statsborgerskab', skriver Gordon Kennedy.

Han fortæller, at hans plan er at søge om statsborgerskabet til november, hvilket blandt andet indebærer, at han skal op til den berømte indfødsretsprøve.

Gordon Kennedy fik sit store gennembrud i 90'erne, hvor han sammen med Timm Vladimir bragede igennem med deres godnathistorier på ungdomsprogrammet 'Transit'.

Siden har han blandt andet medvirket i en lang række teaterstykker og revyer.