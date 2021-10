Nu er det helt slut

- Jeg nyder bare at have tid til at nyde livet, siger skuespilleren

- Jeg tænkte, at hvis det ku’ give mig min anden ungdom, hvorfor så ikke prøve?

Bogaktuelle Malene Schwartz taler om den tanke, hun fik for få år siden – at prøve effekten af pot.

Det resulterede i, at en yngre kollega en dag overrakte hende en flaske ’potka’. Vodka tilsat pot.

Det fortæller hun blandt andet om i bogen ’Kan hun selv gå herhen’, som hun har lavet sammen med Cathrine Errboe.

Efter at have haft flasken stående et stykke tid i skabet endte hun dog med at hælde indholdet ud.

– Hvorfor?

– Fordi jeg alligevel ikke turde, da det kom til stykket. Jeg bliver aldrig narkoman. Jeg er lidt bange for stoffer, forklarer hun til Ekstra Bladet.

Bogens titel refererer til et udbrud fra en fitness-træner, da hendes datter fortalte, at hendes mor gerne ville dyrke crossfit.

Men alder behøver ikke være nogen hindring for at kaste sig ud i noget nyt – i hvert fald ikke, hvis helbredet ikke halter, mener den 85-årige skuespiller. Så hun har stadig sin faste gang i fitness-centret.

– Man skal jo holde sig i form, mens man kan. Men man ved jo aldrig med sygdom og da slet ikke i min alder. Lige nu fejler jeg heldigvis ikke noget. Bortset fra at jeg døjer med træthed – fatigue, kaldes det vist – efter at jeg i december blev ramt af corona.

– Og så nyder jeg livet som pensionist – og tager lige en pause efter arbejdet med bogen. Nyder mine lange morgener med avislæsning og at gøre lige, hvad jeg vil. Det er dejligt bare at have tid til at nyde livet, siger Malene Schwartz, der fremover kun vil være at finde i landets teatre som publikum.

Det med at stå på en scene erklærer hun sig ’definitivt færdig’ med. Det gælder både sceneroller og foredrag.

– Det gider jeg ikke mere, lyder det ærligt og bestemt.

– Du er altså færdig med teatret. Hvad så med kærligheden?

Malene Schwartz og journalist og forfatter Paul Hammerich nåede at være gift i ti år. Han døde under en hjerteoperation. Foto: Peer Pedersen/Polfoto

– Jeg har fundet kærligheden én gang. Jeg behøver ikke mere. Der har da været nogle mænd i mit liv. Men jeg har ingen ønsker om aktivt at opsøge kærligheden igen. Skulle den komme, så må jeg jo se ... Det er ikke sådan, at jeg er ensom. Jeg har masser venner omkring mig, siger Malene Schwartz, som i 1992 mistede sin mand – forfatteren og journalisten Paul Hammerich, der døde under en hjerteoperation.