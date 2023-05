Nu er det pludselig slut

'Ex on the Beach'-profilen Regitze Bach, der lige har kickstartet sin TrueFollowrs-side, hvor hun optræder med meget lidt tøj mod betaling, er pludselig få dage efter splittet op med kæresten Nikolai

- Han støtter mig heldigvis i alt, men han har selvfølgelig også en grænse ligesom mig, og vi er heldigvis begge enige om, hvor den går. I sidste ende er det jo egentlig også kun ham, som får det rigtige 'eksklusive indhold',

Sådan sagde 'Ex on the Beach'-deltageren Regitze Bach, 21, forleden til Ekstra Bladet om kærestens holdning til, at hun netop har kickstartet en karriere på OnlyFans-konkurrenten TrueFollowrs.

Det er en betalingsplatform på nettet, hvor man kan betale sig fra at se folk lægge blandt andet afklædt indhold op - dog ikke porno som hos OnlyFans, hvilket var det, der fik Regitze til at søge mod TrueFollowrs.

Men noget kunne tyde på, at flammen ikke længere får det eksklusive indhold, realitydeltageren taler om.

I hvert fald fortæller hun nu på sin Instagram-profil at hun og Nikolai Buhl er gået fra hinanden.

Det sker kort efter deres etårsdag.

Regitza Bach er nu single efter et år i forhold med Nikolak Buhl. Han var ikke kendt fra realityverdenen, da de mødtes. Privatfoto

Vil forskellige ting

'Nikolai og jeg har valgt at gå fra hinanden. Der er ingen uvenskab og ingen, der har været utro. Vi vil blot forskellige ting i livet, og nogle gange er kærlighed bare ikke nok', skriver Regitze Bach og betoner, at hun ønsker ekskæresten det bedste i fremtiden.

Ekstra Bladet har kontaktet Regitze Bach for en uddybende kommentar, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

Regitze Bach var i fjor med i sæson 7 af det sex- og flirtebaserede realityprogram på discovery+.

Her var hun blandt de store profiler, der med sin åbenmundede og ligefremme 'her kommer jeg'-facon delte vandene i villaen.

