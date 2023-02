Nu er det slut: Begraver stridsøksen

Ernæringsekspert og keramik-kongen Christian Bitz er mandag blevet idømt et erstatningskrav på en million kroner til keramikeren Kasper Würtz for at kopiere keramik-produkter. Mandag forsøgte Ekstra Bladet forgæves at få en kommentar ud af den dømte kopist foran privaten i Klampenborg

I en pressemeddelelse oplyser Kasper Würtz og Christian Bitz, at der 'er opnået enighed' om at afslutte den syv år lange strid mellem parterne

6,4 millioner kroner skulle det koste ernæringsekspert Christian Bitz og grossisten F&H at have kopieret keramiker Christian Würtz.

Det slog Sø- og Handelsretten fast i en afgørelse tidligere på året, efter Bitz og F&H både ved Sø- og Handelsretten samt ved Landsretten var blevet dømt for plagiat af 15 produkter.

Og nu er striden mellem parterne endeligt afgjort.

For selvom Kasper Würtz havde planer om at retsforfølge Christian Bitz og F&H for plagiat af endnu flere produkter, har partnerne nu indgået forlig.

Det oplyser de i en fælles pressemeddelelse.

'Jeg har valgt at fokusere på at få lukket sagen en gang for alle, således at jeg kan fokusere på min familie, min virksomhed og på at komme videre. Det har altid vægtet mere for mig end økonomi', udtaler Kasper Würtz i pressemeddelelsen.

Kasper Würtz har aldrig lagt sag an på grund af økonomi, fortæller han. Foto: Mads Dalegaard/Ritzau Scanpix

Bryder tavsheden

Siden rettens afgørelse har Ekstra Bladet forgæves forsøgt at få Christian Bitz i tale. I pressemeddelelsen sætter han dog ord på den nu bilagte strid.

'Jeg havde meget gerne været denne ulykkelige sag foruden. Kasper og jeg har set forskelligt på en række forhold, og medierne har haft deres egen dagsorden, der bestemt ikke har gjort det nemmere at løse sagen i mindelighed', udtaler han og tilføjer:

'Men nu er der fundet en fornuftig løsning, der omsider gør det muligt for hver af os at komme videre i livet.'

Også F&H glæder sig over forliget, som ingen af parterne dog ønsker at gå i detaljer omkring.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kasper Würtz, som ikke ønsker at udtale sig yderligere.

