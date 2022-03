Nu er det slut: Ikke længere Danmarks rigeste

Anders Holch Povlsen er stadig svimlende rig, men han kan ikke længere prale af at være Danmarks rigeste mand.

Det skriver Finans på baggrund af en ny opgørelse fra Bloomberg, som rangerer verdens 500 rigeste personer.

Bestseller-rigmanden har ellers ligget som den bedste placerede dansker siden slutningen af 2020, men et stort fald i formuen på omkring 17,5 milliarder kroner har sendt ham langt tilbage på listen. Nu ligger han nummer 292 med en samlet formue på omkring 54,3 milliarder kroner.

I stedet er det nu Niels Peter Louis-Hansen, der ligger som bedst placeret med en plads som nummer 283. Hans formue lyder ifølge Bloomberg på 55,2 milliarder kroner.

At han har overtaget pladsen skyldes dog ikke, at han har tjent gode penge i år. Begge de danske rigmænd har set sine formuer svinde gevaldigt i år. Faktisk er deres formuer faldet så meget, at hele afkastet for det fantastisk 2021 er væk - og mere til.

Niels Peter Louis-Hansens formue er faldet med 11,7 milliarder kroner.

Niels Peter Louis-Hansen er bedst kendt som Coloplast-arving. PR Foto

Niels Peter Louis-Hansen er en dansk erhversmand, der især er kendt som arving til det børsnoterede danske selskab Coloplast, som hans far grundlagde. Han ejer stadig en femtedel af det selskab, ligesom han ejer store anparter af selskaber som Ambu og Virogates.

Hans holdingselskab N.O. Louis-Hansen ApS havde i 2020/21 et overskud på 4,98 milliarder kroner før skat. Det selskab råder dog ikke over hans ejerandel af Coloplast.

Samlet set har de seks danskere på listen oplevet et formuefald på 47 milliarder kroner, skriver Finans.

Foruden Bestseller-ejeren og Coloplast-ejeren er det de fire medlemmer af Lego-familien Kirk Kristiansen, der udgør de seks danskere på listen over verdens 500 rigeste.

