Nu er det slut: Kasi-Jepsers sidste selskab konkurs

Enden er nær for behandling af Jesper 'Kasi' Nielsens mange konkurssager.

Hans sidste selskab er nu sendt i konkursbehandling, og dermed er alle sager snart behandlet, som har forbindelse til det oprindelige Kasi ApS.

Konkursen er offentliggjort i Statstidende.

Det er endnu en gang advokat Boris Frederiksen, der er udpeget som kurator i konkursboet.

Det var også ham, der i sin tid meldte Jesper Nielsen og hans mor og søster til politiet, hvilket resulterede i, at de alle tre blev idømt konkurskarantæne på grund af deres forbindelser til selskabet Kasi ApS.

Skal ikke vare evigt

For blot en uge siden blev et andet af Kasi-Jespers selskaber sendt i konkursbehandling, men nu er der altså ikke flere selskaber at komme efter. Dengang fortalte kurator da også, at man var ved at være ved vejs ende i forhold til behandlingen af de mange konkurser.

- Jeg fornemmer, at vi nærmer os en afslutning på det, der oprindeligt startede med Kasi ApS. Undervejs har det vist sig, at der var tråde til andre selskaber, men generelt er aktivitetsniveauet - i hvert fald i Danmark - faldet ganske dramatisk de seneste år.

- Sager skal helst ikke vare til evig tid, og derfor er det rart, at vi nærmer os målstregen. Vi er nu der, hvor det er tid til at binde de sidste sløjfer og få sagerne afsluttet, sagde han dengang til Finans.dk.

Det sidste selskab har han blandt andet brugt til at drive ejendomsmæglervirksomhed på Mallorca i Spanien, mens det ifølge CVR-oplysninger senest er blevet brugt som forfatter - og foredragsvirksomhed, hvorigennem han holdt foredrag om netop De Baleariske Øer, som Mallorca er en del af.

Krig med Pandora

Kasi-Jesper har i mange år ligget i åben krig med smykkefirmaet Pandora. Han solgte nemlig sine andele af selskabet Pandora Central Western Europe (CWE) til Pandora, og han indgik samtidig i en earnout aftale, hvor han skulle betales, alt efter hvor godt det gik selskabet i 2015.

Pandora satte værdien til nul kroner, mens Kasi-Jesper anslog værdien til 800 millioner, og siden har parterne kørt en langvarig voldgiftssag. Den blev droppet i sommeren 2021 til Pandoras fordel.