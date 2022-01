Nu er det slut: Lisbeth lukker butikken

Hårpynt, bløde bukser, sugerør, solbriller, sutsko og vandflasker.

Der har være lidt af hvert at komme efter på tv-værten Lisbeth Østergaards online-shop.

Men nu er det slut.

Efter at have holdt åbent i bare halvandet år har Østergaard valgt at dreje nøglen om.

Det er nogle dagen siden, hun på en story på butikkens Instagram-profil offentliggjorde lukningen, og siden har Ekstra Bladet forgæves forsøgt at få en kommentar fra den 41-årige tv-kendis til beslutningen om at lukke ned.

Nu er det lykkedes Se og Hør at få Lisbeth Østergaard i tale, og til ugebladet fortæller hun, at det er for at passe på sig selv og sit helbred, at det nu er slut med butikken, som hun har opkaldt efter sig selv.

- Det er, så jeg ikke går ned med stress. Det har været sjovt, men alt for meget, fortæller Lisbeth Østergaard ærligt til Se og hør.

Mange kasketter

Da Lizzy Shoppen slog dørene op i efteråret 2020, fortalte Lisbeth Østergaard til Ekstra Bladet, at hun regnede med at, butikken ville komme til at tage en stor del af hendes arbejdstid.

- Der er mange ting, der tager virkelig lang tid. Det er ikke bare at pakke tingene. Det handler også om at finde de rigtige ting. Der skal også tages billeder af dem, billederne skal lægges på siden. Der er kundeservice og mails. Bare det at bestille poser. Så prøver man de rigtige steder at bestille økoposer. Alt tager bare tid. Men det er fedt!, sagde hun og fortsatte:

- Jeg er logistikchef, økonomidirektør, indkøber og lagermedarbedjer. Jeg er det hele og har virkelig mange kasketter på.

Lisbeth Østergaard er kendt som vært på alt fra 'Go' morgen Danmark' til 'Boligkøb i blinde' og 'Djævleræs', og efter en pause fra skærmen er hun med i den kommende sæson af 'Stjerner i trøjen'.

