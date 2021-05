Nu er det slut: Sætter villa til salg

Det er snart tid til et nyt boligeventyr for den kendte skuespiller Sonja Oppenhagen.

Den 72-årige skuespiller, der blandt andet er kendt fra 'Matador' og 'Badehotellet', har nemlig sat sin bolig i Espergærde, Nordsjælland, til salg.

Det skriver Se og Hør.

I salgsopstillingen fremgår det, at man ved køb af boligen får 141 kvadratmeter at boltre sig på i en bolig i det nybyggede område Esperhaven 'omgivet af grønne arealer'.

Boligen indeholder blandt andet køkken-alrum og stue med direkte udgang til en stor terrasse.

Sonja Oppenhagen, der har boet i boligen siden 2017, købte den dengang for 4,2 millioner kroner. Nu er boligen sat til salg for 4,95 millioner, og dermed står skuespilleren til at tjene trekvart million, hvis hun sælger til udbudsprisen.

Sonja Oppenhagen ses her i sin rolle som Lydia Vetterstrøm i 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Inden Sonja Oppenhagen flyttede til Espergærde, havde hun boet det meste af sit liv i Charlottenlund. Men efter 28 år blev det tid til at prøve noget andet.

- Én af grundene til, at vi flyttede, var, at vi arvede min mors sommerhus og pludselig havde to haver, der skulle passes. Der var pludselig en masse praktisk. Når børnene er flyttet hjemmefra - hvad er så ens behov? Det finder man ud af, når der gået nogle år, har Oppenhagen tidligere fortalt til Helsingør Dagblad.

Samtidig fortalte hun, at hun har venner, der er fra Espergærde, og at hun og ægtemanden, Stig Christensen, derfor kendte området på forhånd.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sonja Oppenhagen, der oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer til salget i skrivende stund.

Du kan se hele boligen her.