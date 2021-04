Nu er det slut

Det er ikke længe siden, at en glad Jonas Arnesen, der er kendt fra 'Ex on the Beach' kunne bekræfte over for Ekstra Bladet, at han var begyndt at date realitydeltageren Maja Bebe, der er kendt fra 'Paradise Hotel'.

'Det er super nyt det hele, så vi ser det lige an, men vi har det sjovt og godt med hinanden', skrev Jonas Arnesen dengang til Ekstra Bladet.

'Vi har virkelig god kemi, har mange ting til fælles, og så har vi det sjovt sammen', skrev Maja Bebe om forholdet til Jonas Arnesen.

Og selvom parret havde det sjovt sammen, gik der ikke lang tid, før parret måtte sande, at de alligevel ikke skulle være et par.

Maja Bebe er kendt fra sæson 13 af Paradise Hotel. Foto: Jonas Olufson

Har fundet sammen med sin eks

Jonas Arnesen skriver i en sms til Ekstra Bladet, at det er et stykke tiden, at de stoppede med at ses mere end på vennebasis.

'Det var sgu bare ikke lige et godt match', skriver Jonas Arnesen i en sms.

Parret begyndte at snakke sammen i sommers. Først i starten af året begyndte de at date, og nu er det altså slut.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Maja Bebe, der ikke ønsker at kommentere. Hun bekræfter dog, at parret ikke ses længere.