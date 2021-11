Nu er det slut

Cana Buttenschøn lægger livet som influencer på hylden for at satse mere på sin virksomhed

Fremover vil der ikke stå influencer ved siden af Cana Buttenschøns navn, fordi hun ikke længere har 'lyst' til at lave betalt reklame.

Det melder hun ud på sin Instagram-profil til sine knap 83.000 følgere.

32-årige Buttenschøn uddyber sit valg over for Ekstra Bladet:

- Ovenpå mit kræftforløb er jeg blevet bedre til at prioritere i mit liv; og det her er altså én af prioriteterne, jeg har gjort. Det gør mig muligvis fattigere på penge, men rigere på lykke, siger hun og fortsætter:

- Jeg ser det som en kæmpe styrke, og selvom det naturligvis er med en vis bævren i knæene, at jeg lægger den del af mit arbejdsliv, som har været min primære indtægt igennem de seneste syv år, så er jeg også enormt stolt over at have bygget min virksomhed, Cana Care, op til, at jeg nu kan lægge livet som 'influencer' på hylden.

Cana Buttenschøn vil hellere bruge tiden på at satse på sin virksomhed Cana Care. Foto: Privatfoto

Selvom Cana Buttenschøn trækker sig fra Instagram som influencer, er det ikke ensbetydende med, at hendes følgere ikke kommer til at se mere til hende.

Den populære blogger og forfatter vil stadig være at finde på det sociale medie, men den eneste forskel er bare, at hun ikke længere vil reklamere for andres produkter.

- Det føles ikke længere rigtigt for mig, fortæller Cana.

- Instagram har været - og er - en vigtig spiller i min nye virksomhed, og jeg er sikker på, at min store følgerskare er en del af forklaringen på Cana Cares eksplosive vækst, lyder det videre.

Kræftfri

Cana Buttenschøn fik den kedelige nyhed om livmoderhalskræft tilbage i juli, da lægerne opdagede en knude midt under fødslen af hendes datter.

I august blev hun færdig med sin kræftbehandling, og i november kunne hun dele den glædelige nyhed, at hun nu endelig var erklæret kræftfri.