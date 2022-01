Nu er det slut

Seerne skal forberede sig på at se en anden end Christiane Schaumburg-Müller som vært, når den næste sæson af 'Vild med dans' ruller over skærmen.

Den populære tv-vært har nemlig valgt at takke af igen efter hele syv sæsoner fordelt på to perioder i danskernes foretrukne danseprogram.

Det fortæller 40-årige Christiane Schaumburg-Müller til Her og Nu.

- Sidst var, da jeg fyldte 30. Der havde jeg lavet det i tre år. Nu har jeg lavet det i fire år, og jeg er stadig fuldstændig vild med det, men jeg kan godt lide at stoppe, mens legen er god. Jeg kan bare mærke, at jeg har lyst til at lave en anden type programmer. I stedet for store kjoler og et fast manuskript vil jeg gerne vise mit autentiske jeg, forklarer hun til mediet.

Fra 2007 til og med 2009 var Christiane vært på tre sæsoner af 'Vild med dans' sammen med sin medvært Claus Elming, og siden 2018 og altså frem til nu har hun dannet værtspar sammen med Sarah Grünewald.

Tv-darlingen, der i øvrigt har fødselsdag i dag, har derfor god plads i kalenderen i efteråret, men hun afslører imidlertid ikke, hvilke nye projekter der er på vej.

- Jeg er slet ikke færdig med at lave tv. Men i takt med at jeg fylder 40 og føler en større modenhed og voksenhed, har jeg lyst til at lave noget mere autentisk og knap så låst, og hvor man mere mærker mig, siger hun til Ritzau.

Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Jonas Olufson

Da Ekstra Bladet mødte den mangeårige vært på dansegulvet i november sidste år og overbragte hende nyheden om, at der er endnu en sæson af 'Vild med dans' på vej, var meldingen fra Chrstiane Schaumburg-Müller ellers ikke til at tage fejl af.

- Er det rigtigt? Jeg håber, at jeg er med i den, lød det med overraskelse og grin fra værten, der dog ikke var sikker på, om hun ville fortsætte:

- Jeg ved det jo ikke, men det vil jeg gerne. Jeg tænker ikke, at jeg stopper her, sagde hun.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Christiane Schaumburg-Müller, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

