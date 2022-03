Nu er det slut

Det bliver et farvel til Cyklistforbundet for Klaus Bondam.

Det oplyser organisationen selv i en pressemeddelelse.

'Cyklistforbundets direktør gennem de seneste otte år forlader direktørposten for at fokusere på sit kandidatur for Det Radikale Venstre til det folketingsvalg, som kommer senest foråret 2023', lyder det.

Klaus Bondam fortæller, at han har været meget glad for sin tid som direktør for Cyklistforbundet.

'Cykling handler lige så meget om at styrke folkesundheden, sikre grøn omstilling og reducere trængsel på vejene, som det handler om transport fra A til B. Cykelsagen er en endog meget vigtig samfundsmæssig dagsorden, og det har været et privilegie at være med til at drive den erkendelse så langt frem', siger Klaus Bondam.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Klaus Bondam, men han er i skrivende stund ikke vendt retur.

Det bliver projekt- og kommunikationschef Jane Kofod, der konstitueres som daglig leder af Cyklistforbundet.