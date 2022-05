Nu er han blevet far

Den danske musiker Wafande og kæresten Ana Maxime, der er influencer, kunne mandag byde velkommen til en lille datter.

Det oplyser de begge på deres Instagram-profiler.

'Endelig kom vores smukke datter til verden. Alt gik fuldstændig, som det skulle, og vi er smaskforelskede', skriver Wafande til billedet af den lille datter, som er delt i en story på det sociale medie.

Det er ellers ikke gået helt stille for sig i parforholdet op til fødslen. Nogle måneder forinden kunne Wafande over for Ekstra Bladet bekræfte, at de to var gået fra hinanden.

Tilbage i april var alt dog igen fryd og gammen mellem de to, og Ana Maxime kunne i en kort besked til Ekstra Bladet bekræfte, at de var sammen igen.

Venner længe

Wafande og Ana Maxime har kendt hinanden længe, men fik først sidste år øjnene op for et kærlighedsforhold til hinanden.

- Vi har kendt hinanden i over 20 år, og nu har vi bare fundet hinanden. Det er dejligt. Vi mødte hinanden i byen, da vi var for unge til at tage derind, og så har vi kendt hinanden siden, sagde Wafande, da Ekstra Bladet mødte parret på den røde løber til PlanBørnefondens Pigepris i Kødbyen i København.

Wafande har i forvejen datteren Melodi fra et tidligere forhold, mens Ana Maxime allerede er mor til tre børn.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra det lykkelige forældrepar, men det har endnu ikke været muligt.