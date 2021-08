Nu er han syngende tjener

Hvis du besøger Wallmans i Cirkusbygningen i København, kan du nu få både suppe og sang fra nummer to ved dansk Melodi Grand Prix 2021, Jean Michel

Sangeren Jean Michel, som bærer efternavnet Bay Helgasson, måtte som nummer to knebent se sig besejret af populære Fyr & Flamme ved Dansk Melodi Grand Prix i år.

Til gengæld kan han trøste sig med, at det går godt på jobfronten, for nu skal Jean Michel være showsanger. Eller rettere: syngende tjener.

Fra 27. august bliver han igen fast inventar hos Wallmans i Cirkusbygningen i København, som han også har været før, inden problemer med stemmebåndet og senere corona satte alt på standby.

Der er tale om en genoptagelse af det show, corona-pandemien lagde ned i starten af december 2020 - dog med enkelte ændringer og tilføjelser.

En af disse er for eksempel Scandinavian Song Contest, hvor den ultimative vindersang fra Eurovision gennem tiderne skal kåres af publikum. 33-årige Jean Michel passer med sin aktuelle erfaring fra dén kant således fint ind i konceptet.

Sådan ser det ud til prøverne på det nye show hos Wallmans, hvor man kan opleve Jean Michel som sanger. Foto: Wallmans

Det er dog ikke det eneste, Jean Michel sysler med.

- Jeg arbejder på ny musik, og der kommer snart en single, der hedder 'Heartbeat'. Jeg har så travlt for tiden, fordi jeg også skal optræde til Copenhagen Pride. Men ja, jeg arbejder på Wallmans som det, der hedder syngende tjener, hvor jeg for eksempel først synger, så går jeg ned og serverer suppe for gæsterne, og så synger jeg igen, griner Jean Michel.

Han var i øvrigt i 2012 en del af Thomas Blachmans gruppe Nicoline Simone & Jean Michel i 'X Factor'.

De klarede sig fornemt og stod til en sikker finaleplads, men Jean Michel valgte pludselig som et lyn fra en klar himmel at forlade showet før tid.

Senere kom det dog frem, at Nicoline Simone havde haft private problemer og stod tiltalt i en alvorlig narkosag, og det var det, der havde fået Jean Michel til at smutte fra både gruppe og konkurrence i utide.