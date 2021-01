Nu er hun vaccineret: - Investér i de unge i stedet

Torsdag formiddag skete det: Nu var det blevet 'Matador'-mor Lise Nørgaards tur til at blive vaccineret mod corona.

- Det gik stille og fredeligt for sig, og nu er jeg hjemme igen og læser de aviser, jeg ikke fik læst i formiddags, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Som 103-årig har hun været ret langt fremme i vaccinationskøen - noget som hun ikke selv er udelt begejstret for:

- Som 103-årig har jeg næppe en lang fremtid foran mig. Jeg synes egentlig - i en situation, hvor der ikke er vacciner til alle - at det er underligt, at samfundet vælger, at jeg skal gå forud for yngre mennesker, der uden sygdommen må forventes at kunne leve langt flere år end mig. Jeg synes, det ville være klogt at investere i fremtiden i stedet, siger Lise Nørgaard, der forsikrer at hun ikke på anden vis har været bange for at modtage den nye vaccine.

- Jeg er tryg og har det godt lige nu, lyder det, inden hun vender tilbage til avislæsningen.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

'Spærret inde'

Tidligere har Lise Nørgaard fortalt til Ekstra Bladet, hvordan hun har holdt sig kørende under coronatiden.

- Hvordan har coronaen påvirket dit liv det seneste års tid?

- Jeg har naturligvis været 'spærret mere inde', end jeg plejer, lød det.

Hun prøver at holde humøret oppe ved blandt andet at løse krydsord.

- Der kommer nogle skavanker med alderen, og lige der, kan jeg mærke, at jeg ikke er så god til at gætte mere, siger hun, der til tider tyr til en lup for at løse opgaverne.

- Men jeg klager skam ikke, forsikrer hun.

Frygtede ikke corona

Lise Nørgaard gjorde det også meget klart, at hun absolut ikke frygtede sygdommen.

- Jeg er ikke bange for at dø af corona, for jeg tager aldrig sorgerne på forskud, men naturligvis vil jeg gerne tage en coronavaccination, når det bliver muligt, for hvorfor ikke det.

Lise Nørgaard tilslutter sig nu rækken af ældre, der er vaccineret mod virussen.

Tidligere har kongehuset også meldt ud, at dronning Margrethe har fået vaccinen.