Joy Petersen blev kendt i det danske land, da hun sammen med sin mor, Mia, deltog i reality-programmet 'Mig og min mor' på Kanal 4.

Siden da er der sket meget for Joy Petersen, og forleden blev hun en stor titel rigere, da hun blev mor for første gang.

Mandag bød hun og kæresten nemlig velkommen til en lille datter, der har fået navnet Ellie.

'Nu er livet fuldstændig forandret for altid, og vi er så taknemmelige for vores lille vidunder', skriver en lykkelig Joy Petersen til et billede af den lille ny.

Hård fødsel

I opslaget løfter hun samtidig sløret for, at det ikke var den nemmeste fødsel.

'Jeg havde en hård fødsel som jeg vil uddybe senere hen inde på bloggen. Nu bruges tiden på at være familie og lære lille Ellie at kende. Vi elsker hende meget højt, og Lucas (hendes hund, red.) har været SÅ god!', skriver hun og fortæller videre, at hun den næste tid tager en pause fra de sociale medier for at nyde sin familie.



'Jeg er ikke så meget på de sociale medier for tiden, så vil på forhånd også sige tak for ALLE jeres lykønskninger, jeg sætter stor pris på hver og en', skriver hun.

Her ses Joy og Mia i programmet '4-Stjerners Middag'. Foto: Jakob Mydtskov

I dag arbejder Joy Petersen som online coach og personlig træner og har lagt tv på hylden. Hun har udover 'Mig og min mor' også medvirket i 'Singleliv'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Joy Petersen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.