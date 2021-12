Nu er omikron-frygt bekræftet

En mistanke om et smittefælde med coronavarianten omikron efter en koncert med dj Martin Jensen lørdag er blevet bekræftet onsdag.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed til DR.

- Vedkommende er i går bekræftet smittet med omikron, siger vicedirektør Birgitte Drewes til mediet og fortsætter:

- Det vigtige er, at folk bliver testet hurtigst muligt i dag og igen i overmorgen, og de skal være særligt opmærksomme på symptomer. Og hvis de har, skal lade sig isolere og blive pcr-testet.

Koncerten fandt sted lørdag i Aalborg Kongres og Kultur Center.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Styrelsen for Patientsikkerhed, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Martin Jensen er igen næste år dommer i 'X Factor'. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Alle forholdsregler overholdt

Over for B.T. bekræftede den administrerende direktør i Aalborgs Kongres og Kultur Center, Nicolaj Holm, tirsdag, at alle retningslinjer ved koncerten blev fulgt til punkt og prikke.

- Vi har fulgt myndighedernes retningslinjer, og det har vi sådan set gjort hele vejen under coronaen. Der er ikke nogen, der er kommet ind, der ikke har vist coronapas, og det gælder både publikum, og hvad der ellers måtte være af gæster, medarbejdere og leverandører. Det er også et krav backstage, siger han.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der et par tusind koncertgængere i Aalborg Kongres og Kultur Center til koncerten.

Enormt ked af det

Over for Ekstra Bladet bekræftede Martin Jensen tirsdag, at han var blevet gjort opmærksom på, at der har været en smitte blandt publikum.

'Jeg er netop blevet orienteret af AKKC (Aalborg Kongres og Kultur Center, red.), og det er jeg enormt ked af at høre. Jeg har fuld tillid til, at AKKC har opfyldt alle krav til sikkerhed, tjek af vaccinepas osv., så det er vildt ærgerligt, at der alligevel er konstateret smitte. Jeg vil naturligvis følge sagen tæt de kommende dage,' lyder det fra Martin Jensen i en sms til Ekstra Bladet.

Mandag opdaterede Sundhedsstyrelsen retningslinjerne for smitteopsporing i forbindelse med omikron-varianten.

I de nye retningslinjer lyder det, at nære kontakter til smittede og de nære kontakters nære kontakter skal gå i selvisolation, uanset om de er vaccineret eller tidligere smittet.

Derudover skal de lade sig pcr-teste på både første-, fjerde- og sjettedagen, før de kan bryde isolationen, lyder det i retningslinjerne.

