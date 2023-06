Nu er Risgaard fortid: Derfor er han ude

Tv-løve og iværksætter Jacob Risgaard forlader smykkebrandet Sorelle, som han brød programreglerne for at smide penge efter for åben skærm i en 'hjerteinvestering'

Karismatiske Jacob Risgaard lod sit gode hjerte løbe af med sig og brød i fjor reglerne i DR's 'Løvens Hule'.

Trine Damborg og Camilla-Julie Skov Hansen var nemlig blevet afvist efter deres præsentation. Fem gange nej.

Risgaard fortrød dog, fordi han var blevet bevæget efter at have hørt virksomheden Sorelles rørende historie.

Herefter hentede han dem ind i studiet igen og tilbød dem alligevel 100.000 kroner for at eje 10 procent af virksomheden.

Men nu er det slut, skriver Finans, der via oplysninger i cvr-registeret har konstateret, at Jacob Risgaard har forladt Sorelle.

Jacob Risgaard har ikke tjent penge på at være med i Sorelle, og det har heller aldrig været meningen. Foto: Alexander Klug

Finans har fået svar fra serieiværksætteren, der måske primært er kendt for at være manden bag Coolshop.

- Det har været en fryd at arbejde sammen med Sorelle, hvor vi har gjort, hvad vi kunne for dem som angel investor, hvilket altid er vores udgangspunkt for de investeringer, vi går ind i. Nu er det tid til, at der skal nye kræfter ind, der kan hjælpe dem videre på deres rejse, lyder det fra tv-ansigtet.

Han betoner samtidig, at han ikke var med i foretagendet for at tjene penge, og det løfte er blevet holdt.

Ifølge Finans var investeringen lavet gennem Coolgroup, der er en del af Coolshop-koncernen.