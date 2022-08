Nu falder dommen: Amalies eks i gigantisk svindelsag

Mikkel Skelskov, der er far til Amalie Szigethys to børn, er tiltalt i en af danmarkshistoriens største sager om hæleri og hvidvask. I dag falder dommen

Torsdag eftermiddag falder der efter fire år endelig dom i en af danmarkshistoriens største svindelsager.

I alt er 17 personer tiltalt i sagen, der drejer sig om hæleri og hvidvask af cirka 530 millioner kroner samt skatte- og momssvindel for 297 millioner kroner.

Mikkel Skelskov, faderen til Amalie Szigethys to døtre, er en af de tiltalte i sagen, der er blevet kendt under navnet 'Operation Greed'.

Han har blandt andet medvirket i reality-programmet 'Amalies baby' på TV3, der som navnet antyder, handlede som Amalies og hans førstefødte datter. Forholdet mellem parret var mildest talt stormfuldt både under og efter graviditeten, og i programmet fremstod Mikkel Skelskov som succesfuld iværksætter.

Ifølge anklageskriftet er Mikkel Skelskov som direktør for vekselbureauet Cash Me Aps tiltalt for at have brudt straffeloven i forbindelse med transaktioner til en samlet værdi af mindst 9.423.041 kroner. Ud over sagen om hæleri er Mikkel Skelskov tiltalt for tre forhold om hvidvask.

Mikkel Skelskov ønsker ikke at tale med pressen i forbindelse med sagen, men hans advokat, Ole Schmidt, siger til Ekstra Bladet, at Skelskov nægter sig skyldig og kræver frifindelse i sagen.

- Jeg tror på, at han bliver frifundet for hæleri, for det vil kræve dokumentation for forsæt. Jeg tror derimod godt, han kan blive dømt for hvidvask, for der kan man dømmes for grov uagtsomhed, siger Ole Schmidt.

Forventer bøde

Hans bedste bud er, at Mikkel Skelskov vil få en bøde på mellem 150.000 kroner og 200.000 kroner.

- Vi læner os op ad en dom fra 2016, hvor firmaet fik en bøde på en million og direktøren en på ti procent af det beløb. Mikkels firma er lukket, derfor er der kun bøden til direktøren tilbage, siger han og fortsætter.

- Hvis det lander på en bøde i den størrelsesorden, er Mikkel villig til at acceptere det, men bliver han dømt til også at betale sagsomkostninger, så anker vi på stedet, siger Ole Schmidt.

Omfattende sag

Der var oprindeligt afsat 64 retsdage til den omfattende sag, men den har strakt sig over 150 dage i retten. Derfor vil omkostningerne beløbe sig til omkring to millioner kroner for Mikkel Skelskov.

- Hans del af sagen er lille. Den kunne have været klaret på to til tre dage, siger Ole Schmidt om sagen, hvor politiet slog til i oktober 2017 og de første retsmøder blev holdt tilbage i december 2018.

Den påståede hovedmand i 'Operation Greed' bør straffes med fængsel i ti år, har anklager i sagen, specialanklager Maria Cingari, sagt i retten.

Sidste retsmøde i sagen fandt sted tilbage i februar måned, og Københavns Byret har altså brugt mere end et halvt år på at afgøre den omfattende svindelsag.

Skelskovs brogede fortid

Et hurtigt kig i cvr-registeret afslører en række konkurser og opløste selskaber, hvor Mikkel Skelskov har været direktør eller siddet i bestyrelsen. Faktisk er der ikke en eneste af virksomhederne, der ikke er under konkurs eller opløst efter konkurs.

Det til trods for, at Mikkel Skelskov tidligere har sagt til Ekstra Bladet, at han aldrig selv er gået konkurs og aldrig har lavet noget, der ikke er lykkedes.

Mikkel Skelskov ejede på et tidspunkt natklubben Gold i det indre København.

Gold blev kørt med et underskud på flere hundredtusinder kroner, inden Skelskov overdrog klubben til sin bedrageridømte ven Mads Dinesen, der primært er kendt som 'Champagnedrengen'.

Fra natklubselskabet var der ifølge kuratoren af boet blevet foretaget kontante hævninger og overførsler til Mikkel Skelskovs konto for 138.000 kroner. I et halvt år var der desuden ikke blevet ført regnskab på natklubben. Ligeledes var der ikke blevet foretaget nogen indberetninger til Skat.

I marts 2017 blev Mikkel Skelskov idømt to års konkurskarantæne, der betød, at han hverken måtte lede eller stifte selskaber.