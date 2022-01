Nu flytter de sammen: Degn muger ud

Tv-vært og vordende far Christian Degn er ved at rydde op for at give plads til sin kæreste, Trine, der i næste måned rykker ind i hans lejlighed

Det er en pustende og prustende Christian Degn, der tager telefonen.

Den 48-årige tv-vært står nemlig nærmest halvt inde i sit klædeskab - bevæbnet med en stor sort sæk.

Degn i gang med at rydde ud i sit klædeskab. Privatfoto

Der skal nemlig muges godt og grundigt ud i skabet for at give plads til kæresten, Trine, der om få uger rykker ind i hans hjem på Vesterbro i København.

- Nej, ikke den, afbryder han samtalen og lader forstå, at kæresten er ved at kyle en af hans gamle T-shirts i affaldssækken.

- Det er min gamle, grimme Randers FC-T-shirt, forklarer han.

Og da 30-årige Trine Johst Vammen med Degns ord er 'åndssvagt sød', lader hun nåde gå for ret.

Egentlig havde Trine dømt denne gamle T-shirt ude af lejligheden. Privatfoto

Men han er klar over, at meget skal ud for at give plads til kæresten på de 82 kvadratmeter, han hidtil selv har rådet over.

- Mens jeg kun har en sportstrøje, har Trine en masse sportsgrej - og der er kun ét sted, de ting kan være; inde i skabet.

Og, hvad der får lov til at blive, af Degns ejendele skal ikke bare være kylet ind i skabene.

- Trine er eminent til at lægge tøj sammen. Mit tøj har aldrig før været foldet så fint, siger han, mens hun griner i baggrunden.

Jubler: Er blevet forældre

Allerede om få måneder skal parret dog i gang med endnu en oprydning - for at give plads til endnu en beboer, der lige nu ligger og hygger sig med at sparke i Trines mave.

- Lige før pressede babyen så hårdt på Trines blære, at hun måtte holde en tissepause, siger han og fortæller, at de de forventer at kunne sige velkommen til verden det nye familiemedlem 4. juni - altså mindre end et år efter, at parret i juli sidste år for første gang stod frem som par.