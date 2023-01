Nu forklarer Umut: Det har intet med det at gøre

Der sker ting og sager for kendiskokken Umut Sakarya for tiden.

Den seneste tid har Umut fortalt vidt og bredt om den livsstilsændring, der har betydet, at han har smidt omtrent 30 kilo og har lagt alkoholen på hylden.

Og onsdag kunne han meddele, at han drejer nøglen om på sine to restauranter Guldkroen og Guldgrillen.

Til Ekstra Bladet fortæller han dog, at beslutningen om at lukke restauranterne ikke betyder, at han ikke længere kan stå på mål for konceptet.

- Valget om at lukke de to restauranter har intet at gøre med, at maden, vi serverede, ikke passer til mine madvaner i dag - jeg er stadig smaskforelsket i den danske madkultur, som heldigvis indeholder en masse fløde og smør, hvilket jeg stadigvæk nyder. Måske bare i mindre doser end før, lyder det fra kendiskokken.

Umut har tabt sig omtrent 30 kilo efter at have lagt sin livsstil fuldstændig om. Foto: Emil Agerskov

Strålende økonomi

Ifølge Umut har beslutningen om at lukke heller ikke noget at gøre med økonomien i forretningen bag de to restauranter.

- Økonomien i 2021 og 2022 har set strålende ud - især ovenpå en coronapandemi, der var hård for os. Det er jeg så stolt af. Og jeg er stolt af at vi til det sidste har kørt fuldt hus, siger han og fortsætter:

- Men det her valg handler for mig om andet og mere end økonomi. Livet er for kort til at drive noget, som ikke gør dig glad, og som ikke afspejler dig længere.

Nu glæder Umut sig til at bruge den næste tid på at puste ud og læse bøger, inden han sætter gang i nye projekter.

- Jeg har savnet at have tid til den slags. Men projekterne er allerede i gang - jeg kan ikke lade være med at arbejde på de ideer, der dukker op i mit hoved. Og jeg nyder virkelig den proces, som jeg nu har endnu mere tid og overskud til, siger han.