Nu indrømmer Janni: - Det var mig

Det gav genklang 10. november 2015, da Michael Dyrby, som nu er under anklage for sexisme i TV 2-tiden og er 'på ferie' fra sit nuværende job som chefredaktør på B.T. af samme årsag, fortalte, at han med øjeblikkelig virkning forlod sin stilling som nyhedsdirektør hos TV 2.

Det skete, efter at han havde haft det, han selv kaldte 'en kortvarig affære', hvilket havde placeret ham i en sårbar situation.

Det sårbare handlede om, at der pludselig florerede kompromitterende billeder af Michael Dyrby. Eller rettere: billeder af hans erigerede lem.

Grunden til, at de endte hos TV 2, der lige efter valgte at opsige samarbejdet med Dyrby på den baggrund, hedder Janni Pedersen.

Det bekræfter den 53-årige tv-vært nu selv i et radioprogram på P1, der også ligger som podcast.

Gik til souschefen

Det har længe været verdens måske dårligst bevarede hemmelighed, at daværende kriminalreporter Janni Pedersen kom i besiddelse af billederne og siden besluttede sig for at gå til sin nærmeste chef, Mikkel Hertz, med dem.

Det skete, selvom der reelt var tale om en krænkelse af privatlivets fred og ærekrænkelse af Michael Dyrby i den forbindelse.

Hun har dog aldrig offentligt indrømmet, OM det vitterligt var hende, der gav det hele videre til TV 2-chefen.

Før nu.

Michael Dyrby måtte stoppe på TV 2 indirekte fordi Janni Pedersen havde videreleveret billeder af 'mini-Dyrby' til sin nærmeste chef. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det sker i radioprogrammet 'Ugens gæst' på Danmarks Radios P1 fra i fredags, hvor vært Gitte Hansen havde besøg af Janni Pedersen.

Lå på mange mobiltelefoner

Her faldt snakken blandt andet på de aktuelle krænkelses-anklager mod Michael Dyrby, og det var i den forbindelse, at emnet blev drejet over på penis-sagen fra 2015.

- Jeg vil gerne lige blive lidt ved Michael Dyrby, som jo var chef på TV 2 for nogle år siden, hvor han begyndte at sende billeder af sin pik ud til kvinder. Tissemandsbilleder, som nogen jo så delte. (...) Hvor vildt er det for en magtfuld nyhedsdirektør på TV 2 at nå dertil, spørger værten cirka midt i programmet.

- Det må du spørge ham om, svarer Janni.

- Jamen, nu spørger jeg dig - hvad tænker du?, responderer værten.

- Jeg tænker så meget, at jeg fik billederne i hænde, og det har været fremme, siger Janni Pedersen, som husker forkert, idet det aldrig har været bekræftet.

- Det var mig, der gav dem videre til den daværende souschef, som lå lige under Michael Dyrby, og det var ikke, fordi jeg på nogen måde havde noget imod Michael Dyrby, men jeg syntes, det var problematisk (...). Der var en masse historier, der summede rundt omkring til de her billeder, så jeg gav dem til min daværende chef, og så gik der ikke lang tid - så trådte han (Dyrby, red.) tilbage, fortæller Janni Pedersen.

Konspiratorisk tanke

Hun er ligeledes inde på, HVORFOR hun blandt andet valgte at gøre det.

- På det tidspunkt havde jeg også fundet ud af, at billederne lå i den socialdemokratiske folketingsgruppe - hvordan de sad og grinede ad det. Man kan jo sige, at i yderste konsekvens er det kompromitterende.

- Hvis vi skal tænke helt ud af boksen og være konspiratoriske, så er det et problem, at en nyhedschef kompromitterer sig selv så meget. For hvad nu hvis Henrik Sass Larsen et par dage efter fik et 20 minutters direkte interview i Nyhederne. Kunne man så bagefter sige, at det fik han, fordi han 'havde noget' på Dyrby?, lyder det blandt andet fra Janni Pedersen.

