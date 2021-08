Nu reagerer Alberts forældre: 'Vi savner dig hver dag'

Tirsdag 17. august blev Albert Dyrlund begravet i Egebæksvang Kirke i Espergærde, hvor familien og de nærmeste venner kunne tage den endelige afsked med youtube-stjernen.

Nu takker familien for alle de søde beskeder, de har modtaget i forbindelse med deres søns afsked. Det gør de i et opslag på Facebook.

'Det var meget rørende. Albert vi savner dig hver dag. Du gav så meget af dig selv til alle. Du havde en utrolig energi og en smittende livsglæde. Du spredte glæde omkring dig, du var ofte midtpunktet i en fest og du elskede at underholde folk. Du gik i folk med træsko på, du kunne tale med alle. Du havde et hjerte af guld og du gik altid efter dine drømme', skriver de i opslaget

Venner for livet

Under begravelsen blev Alberts sang 'Venner for livet' spillet, da kisten blev båret ud. Flere af Alberts venner har også fået tatoveret 'Venner for livet'.

'Vi kan alle lære meget af dig, fx at leve mere i nuet og ikke at lade sig slå ud, hvis noget går en imod. Du nåede meget i dit alt for korte liv: Youtube, musik, film og dubbing. Når du gik ind i noget var det altid 110%. Du nåede også at møde kvinden i dit liv, I to havde mange planer for jeres fælles fremtid'

'Albert vi vil elske dig for evigt. Far & Mor', slutter de.

Foto: Henning Hjorth

Den danske youtuber Albert Dyrlund afgik 28. juli ved døden i en ulykke i Italien, da han faldt ned fra et bjerg i dolomitterne.

Ulykken skete, da Dyrlund på ulykkelig vis faldt 200 meter ned fra en skrænt i Italien, imens han optog en video til YouTube.

Han blev 22 år gammel. Ekstra Bladet var efterfølgende i Italien, hvor vi talte med det redningsmandskab, der var de første på stedet og fandt Albert.

Ekstra Bladet har været i kontakt med familien, og har fået lov til at bruge opslaget og citaterne i artiklen.