Nu reagerer Bamses enke

’Vi i familien er glade for den opmærksomhed, som filmen forventeligt vil skabe om vores mand og far, Flemming 'Bamse' Jørgensen’.

Sådan beretter Käte Jørgensen – enke efter en af Danmarks mest folkekære sangere, Flemming 'Bamse' Jørgensen – i en mail til Ekstra Bladet.

Optagelserne til filmen ’Bamse’, der skildrer hans blot 63 år lange liv, er netop gået i gang.

Filmen har Anders W. Berthelsen i hovedrollen som Bamse.

Flemming Bamse Jørgensen på scenen, som mange husker ham. Foto: Johan Mikkelsen

Det var, da 2010 blev til 2011, at en af Danmarks mest folkekære sangeres hjerte pludselig holdt op med at slå.

Men i manges erindring lever han - og ikke mindst hans mange folkekære hit - fortsat. Med filmen kommer der således ny fokus på ham og hans sange.

Rasende

Da der i 2018 var premiere på Ole Bornedals film om sangeren John Mogensen med titlen ’Så længe jeg lever’, rasede hans datter, Minna, over skildringen af sin afdøde far.

– Jeg fik et chok og måtte gå, for den er så grim. Jeg har aldrig nogensinde set noget så grimt. Hæsligt, modbydeligt, tordnede hun.

Filmen om John Mogensen (spillet af Rasmus Bjerg, red.) faldt bestemt ikke i hans datters smag. Foto: Julie Vrabelova

Men Käte Jørgensen er umiddelbart ikke nervøs for, hvordan den kommende film vil fremstille hendes afdøde mand.

God dialog

Lige nu ønsker hun dog ikke at give interviews, men skriver videre i mailen:

’Vi (Käte og parrets børn, Tine og Theis, red.) føler os godt orienteret om projektet af producenten Nimbus Film. Som sådan er vi ikke en del af det, men vi har bidraget med vores indtryk og viden om hovedpersonen'.

– Der har over en længere periode pågået en rigtig fin dialog mellem filmselskabet og os i familien. Vi føler os godt inddraget i selskabets tanker og planer for den kommende film. Vi ser nu med spænding frem til at opleve resultatet ved premieren, men har ikke på nuværende tidspunkt yderligere kommentarer'.

Filmen om Bamse instrueres af Henrik Ruben Genz, og den ventes at få premiere i januar 2023