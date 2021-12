Nu reagerer Dorphs ekskone

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Louise Houvenaeghel har, siden dokumentaren 'MeToo: Sexisme Bag Skærmen' fik premiere på discovery+ i mandags, hvor blandt andre hendes eksmand, Jes Dorph-Petersen, beskyldes for seksuelle krænkelser og overgreb, ikke udtalt sig om sagen.

I starten havde hun da heller ikke tænkt sig at melde sig ind i debatten, men nu reagerer hun og tager bladet fra munden.

Det sker i et opslag på hendes Instagram-profil.

Her fortæller hun, at hun har lyst til at holde om og hylde de kvinder, der er stået frem i dokumentaren og har gjort sig sårbare.

'Jeg bliver så træt af alle de kommentarer på de sociale medier, om 'det er mange år siden', og 'der er aldrig nogen, der har taget skade' for ikke at glemme, at 'de kunne ha' sagt fra eller melde det', skriver Louise Houvenaeghel i opslaget, og tilføjer, at det gør ondt på hende, da hun selv har oplevet det på egen sjæl og krop.

'Jeg har selv flere oplevelser i mit liv med grænseoverskridende adfærd. Både i familien, og da jeg som 15-årig, var i erhvervspraktik hos en mandlig fotograf, der var i midten af 40'erne... INGEN, der har været udsat for krænkelser og magtmisbrug, glemmer', skriver hun.

Dannede ikke par dengang

Hendes eksmand, Jes Dorph-Petersen, er den eneste TV 2-profil, der bliver nævnt ved navn i dokumentaren. Og selvom de to ikke dannede par, da de episoder, der beskrives i dokumentaren, angiveligt skulle have fundet sted, modtager hun alligevel mange henvendelser fra seerne om ham.

Flere har skrevet, at de synes, det er synd for hende, at hun som ekskone til Jes Dorph-Petersen har siddet alene med små børn.

'Jeg var IKKE på sidelinjen den gang. Så er det på plads', skriver hun.

'Jeg vil dog samtidig sige, at jeg har en holdning, fordi jeg har så svært ved den udskamning mod kvinderne, som jeg har set på de sociale medier. Jeg er ikke i tvivl om deres troværdighed - alle kvinder ved godt de 'ryger på bålet', når de står frem med sådan noget.', skriver hun.

Louise Houvenaeghel og Jes Dorph-Petersen blev gift i 2013 efter halvandet års forhold og blev skilt i 2015. For nylig valgte Louise så at droppe efternavnet Dorph.

Sletter opslag

Tidligere har Jes Dorph-Petersen også selv været ude og kommentere anklagerne mod ham, der kom frem i dokumentaren.

Det skete i et opslag på Facebook, hvor han gentager, at han ikke kan genkende de anklager om seksuelle krænkelser og overgreb, de to kvinder, Therese Philipsen og Louise Degn, kommer med.

Kort tid efter blev opslaget dog slettet.

- Jeg trykkede selv på sletknappen omkring midnat. Der var efter min mening for mange kommentarer, der rettede meget personlige og uigennemtænkte angreb mod både mig og de kvinder, der har anmeldt mig. For mange beklikkede os som personer, og det er slet ikke det, det her handler om, siger han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Louise Houvenaeghel, der oplyser, at hun ikke har lyst til at kommentere yderligere, men at vi gerne må citere hendes opslag.

