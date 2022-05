Nu reagerer han efter fyring

Advokat Jon Lauritzen skriver til Ekstra Bladet, at han respekterer Herlufsholms bestyrelses beslutning om at skifte ham ud

På under en uge har Herlufsholm hyret en uvildig advokat til at undersøge krænkelser på skolen og så fyret ham igen. For han var måske ikke helt så uvildig alligevel.

Det viser sig nemlig, at Jon Lauritzen er partner i samme advokatfirma som Marlene Winther Plas.

Hun er således hustru til Philip S. Thorsen, som er et af bestyrelsesmedlemmerne på Herlufsholm.

På trods af denne relation forsikrede Jon Lauritzen ellers over for Ekstra Bladet lørdag 7. maj, at han på ingen måder havde en relation til skolen.

Det er nu op til Advokatrådet at finde en uvildig advokat, som skal undersøge Herlufsholm for krænkelser. Foto: Ritzau Scanpix

'Ikke en interessekonflikt'

Jon Lauritzen ønsker ikke at stille op til interview, men skriver følgende i en besked til Ekstra Bladet:

'Bestyrelsen er i sin fulde ret til at skifte mening om, hvem der skal foretage advokatundersøgelsen og herunder, hvem der skal forestå undersøgelsen. Jeg respekterer bestyrelsens bevæggrund for nu at lade Advokatrådet udpege den advokat, som skal stå for undersøgelsen', skriver han og fortsætter:

'Jeg deler bestyrelsens opfattelse af, at der ikke foreligger en advokat-etisk interessekonflikt. Da der er tale om klientforhold, har jeg ikke yderligere at kommenterer.'

Ekstra Bladet ville gerne høre, om Jon Lauritzen var bekendt med relationen lørdag 7. maj, da han blev interviewet.

Det ønsker advokaten ikke at besvare, da der er tale om klientforhold.

Voldelige ritualer, seksuelle krænkelser, mobning. Det er billedet af Herlufsholm Kostskole i en ny TV 2-dokumentar. Men det billede af de unge kan det lokale Næstved tæt på kostskolen ikke genkende, da Ekstra Bladet er på besøg. Tværtimod I Næstved genkender borgerne ikke billedet af kostskolen, som bliver belyst i den nye TV 2 dokumentar.

Bestyrelsen annoncerede søndag, at de alligevel ikke ville bruge Jon Lauritzen i den uvildige advokatundersøgelse.

Det gjorde de i en pressemeddelelse.

'Bestyrelsen ønsker, at der ikke må rejses tvivl om den uvildige undersøgelse. Uanset at der ikke foreligger en advokat-etisk interessekonflikt i den henseende i forhold til advokat Jon Lauritzen, har bestyrelsen valgt at anmode advokatrådet om at udpege en anden advokat end Jon Lauritzen til at forestå undersøgelsen i samarbejde med en ekspert med indsigt i pædagogiske forhold, som også skal være uvildig,' står der blandt andet.