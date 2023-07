Nu reagerer han: 'Maria er den dygtigste vært'

DR-vært Christian Bonde sætter nu ord på nyheden om, at Maria Fantino skal være vært på 'X Factor' på TV 2, og at deres program 'Curlingklubben' derfor stopper.

Det sker i et opslag på Instagram.

'Som I måske har læst, så har 'X Factor' fået en ny vært. Normalt ville det nok ikke være noget, som jeg var synderligt på halen over, men lige i dét her tilfælde betyder det en del for mig. Det er nemlig et menneske, som jeg kender rigtig godt og holder utroligt meget af, for det er jo Maria', indleder han sit opslag, inden han fortsætter med at sige, at nyheden selvsagt ikke kommer som en chok for ham:

'Jeg støtter 100 procent op om Marias beslutning. Maria er den dygtigste vært, jeg kender, og et af de absolut sjoveste mennesker jeg har privilegiet af at kunne kalde min ven. Og jeg er stensikker på, at Maria bliver fuldstændig wonderful i 'X Factor' (forudsat at hun ikke selv skal synge)'.

Maria Fantino og Christian Bonde på scenen til Zulu Awards 2022 med deres faste producer og redaktør Joachim Holmgaard. Trioen har vundet et hav af priser for 'Curlingklubben', blandt andet har de vundet 'Årets lyd' ved Zulu Awards fire år i træk. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

DR kunne fredag bekræfte, at 'Curlingklubben' lukker efter fem år i æteren, og Christian Bonde kommer i sit opslag også ind på, hvad fremtiden bringer. Og det er først og fremmest fred og ro.

'Siden Maria og jeg tog til Færøerne i foråret sidste år og startede, hvad der bedst kan betegnes som et produktions-marathon, har jeg haft for travlt. Så travlt, at jeg ikke altid har følt, at jeg kunne yde det, jeg gerne ville - og endnu værre; ikke altid kunne være det, jeg gerne ville være for mine venner, familie og min vidunderlige hustru', skriver han og fortsætter:

'Og det bryder jeg mig ikke om - selvom alle har været rasende forstående - så det gør jeg lige noget ved. Jeg lover, at I får en melding, når der er er noget konkret at melde om'.

'Curlingklubben' blev sendt på hverdage på P3 mellem 14-16 fra 2018 til 2022. Fra 2023 overgik programmet til kun at udkomme som podcast.

Ud over radioprogrammet har 'Curlingklubben' også lavet flere tv-programmer.

Makkerparret har blandt andet været på Færøerne og i Thailand i programmerne 'Curlingklubben på Færøerne' og 'Curlingklubben på sabbatårsrejse'.