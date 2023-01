Nu reagerer hun

Mette Frederiksen har delt et opslag om Lise Nørgaard på Facebook

Statsminister Mette Frederiksen (S) har mandag skrevet et mindeord på Facebook om afdøde Lise Nørgaard:

'Lise Nørgaard var alt andet end 'kun en pige'. Vi siger farvel til et nationalklenodie. En stærk og folkekær kvinde, der aldrig var bange for at gå forrest.

Hun gav os 'Matador'. Et stykke danmarkshistorie. Og afsnit af 'Huset på Christianshavn'. Hun har med sin skarpe pen, ukuelige personlighed og altid kritiske nysgerrighed bidraget til sin samtid som få andre.

Kære Lise Nørgaard, må du hvile i fred.'